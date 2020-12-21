Референдум по форме правления. ЦИК зарегистрировала две агитационные группы

ЦИК зарегистрировала две агитационные группы. Решение принято сегодня.

Уточняется, что за парламентскую форму правления выступает депутат Дастан Бекешев. Его группа получила регистрационное удостоверение, и ей присвоен № 1.

Зарегистрирована также группа, представители которой будут выступать против обоих предложенных в бюллетене вариантов — президентской и парламентской формы и также под № 1. В ее главе стоит гражданский активист Чынарбек Шабдан уулу.

Отметим, что группы должны открыть свои избирательные фонды и посредством их оплачивать размещение материалов в частных СМИ.

На референдум выносится вопрос о выборе формы правления:

президентская республика;

парламентская республика;

против всех вариантов.

Проголосовать можно либо за президентскую, либо за парламентскую, либо против предложенных вариантов. Бюллетень, если будут проставлены две галочки или незаполненный, будет признан недействительным.