Садыру Жапарову подарили лошадь. ЦИК напоминает, что это нарушение закона

ЦИК напоминает сторонникам кандидатов в президенты о правилах отчисления пожертвований.

В ведомстве уточнили, что им поступил сигнал: кандидату в президенты Садыру Жапарову сторонники подарили лошадь. Рабочая группа ЦИК проверит эту информацию.

Член избирательной комиссии Гульнара Джурабаева напоминает, что все, что связано с выборами, должно проходить только через избирательные фонды.

«Если кто-то из граждан хочет оказать поддержку своему кандидату, он может это сделать только в денежной форме в избирательный фонд и сообщить свое имя. Это позволяет обеспечить прозрачность формирования и расходования избирательных фондов и исключить возможные злоупотребления.

Я призываю кандидатов строго следовать требованиям закона», — сказала Гульнара Джурабаева.

Агитационная кампания началась 15 декабря.

Досрочные выборы президента состоятся 10 января 2021 года.