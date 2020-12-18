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Власть
Сюжет: Выборы президента - 2021

Садыру Жапарову подарили лошадь. ЦИК напоминает, что это нарушение закона

ЦИК напоминает сторонникам кандидатов в президенты о правилах отчисления пожертвований.

В ведомстве уточнили, что им поступил сигнал: кандидату в президенты Садыру Жапарову сторонники подарили лошадь. Рабочая группа ЦИК проверит эту информацию.

Член избирательной комиссии Гульнара Джурабаева напоминает, что все, что связано с выборами, должно проходить только через избирательные фонды.

«Если кто-то из граждан хочет оказать поддержку своему кандидату, он может это сделать только в денежной форме в избирательный фонд и сообщить свое имя. Это позволяет обеспечить прозрачность формирования и расходования избирательных фондов и исключить возможные злоупотребления.

Я призываю кандидатов строго следовать требованиям закона», — сказала Гульнара Джурабаева.

Агитационная кампания началась 15 декабря.

Досрочные выборы президента состоятся 10 января 2021 года.
Ссылка: https://24.kg/vlast/177202/
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