Мигрантам вновь увеличили срок пребывания в России без продления документов

Указ президента № 274 о положении иностранных граждан продлен до 15 июня 2021-го. Об этом говорится на официальном интернет-портале правовой информации.

Уточняется, что 15 декабря был подписан указ № 791 «О внесении изменений в Указ президента Российской Федерации от 18 апреля 2020 года № 274 «О временных мерах по урегулированию правового положения иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации в связи с угрозой дальнейшего распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».

За несколько дней до подписания положения кол-центр Федерации мигрантов России получил сотни звонков. Мигранты интересовались, продлят ли срок действия указа. Сотрудники кол-центра сообщали, что иностранные граждане звонят с жалобами на то, что в миграционном центре Сахарово им не выдают готовые патенты и говорят, что нужно сделать новую регистрацию.

В соответствии с новым положением иностранным гражданам до 15 июня 2021-го не нужно продлевать документы о временном пребывании, включая:

продление виз;

сроки постановки на учет по месту пребывания;

сроки временного и постоянного проживания, включая продление вида на жительство.

Кроме того, с 15 марта 2020 года по 15 июня 2021-го в отношении иностранных граждан приостановлены решения о депортации и административном выдворении за пределы РФ и сроки нахождения за пределами России для лиц, которые имеют РВП, ВНЖ или свидетельство участника госпрограммы и находятся сейчас за рубежом.

«Очень хорошо, что указ продлили, мы этого действительно ждали. Теперь целых полгода мигранты смогут спокойно находиться в РФ. Очень надеемся, что к июню ситуация в стране в принципе нормализуется», — комментирует президент Федерации мигрантов России Вадим Коженов.

Обратиться за помощью можно по телефонам: 89639974210 и 89261307500.

Электронные обращения принимаются по адресу: info@fmr-online.ru.