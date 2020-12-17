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Власть

Экономическая амнистия. Какие преступления подпадут под действие закона

Законопроект об экономической амнистии направлен на голосование в первом чтении. Жогорку Кенеш рассмотрел данную инициативу на сегодняшнем заседании. 

В соответствии с проектом в случае добровольного возмещения причиненного ущерба собственнику или иному владельцу лицо подлежит освобождению от уголовной ответственности и наказания за совершение деяния, предусмотренного уголовным кодексом КР.

«Это нужно для поддержки бизнеса. Проект не касается преступлений, направленных против личности», — заявила один из инициаторов Гульшат Асылбаева.

В случае принятия закона под амнистию попадают следующие виды преступлений:

  • причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием;
  • незаконная предпринимательская или банковская деятельность;
  • лжепредпринимательство;
  • монополистические действия и ограничение конкуренции;
  • незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг);
  • разглашение коммерческой, банковской тайны, тайны налогоплательщика;
  • инсайдерские сделки на рынке ценных бумаг;
  • экономическая контрабанда.

В проекте предлагается контрабандистам в двукратном размере выплатить таможенные сборы. 

В свою очередь государственные органы обязуются не использовать и не разглашать информацию, полученную в процессе изучения декларации. Кроме того, социальное обязательство не наступает в их отношении. 

В проекте отмечается, что в случае повторного совершения деяний освобождение от уголовной ответственности и наказания не применяется.

Депутаты предложили указать сроки действия закона. 
Ссылка: https://24.kg/vlast/177049/
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