Экономическая амнистия. Какие преступления подпадут под действие закона

Законопроект об экономической амнистии направлен на голосование в первом чтении. Жогорку Кенеш рассмотрел данную инициативу на сегодняшнем заседании.
В соответствии с проектом в случае добровольного возмещения причиненного ущерба собственнику или иному владельцу лицо подлежит освобождению от уголовной ответственности и наказания за совершение деяния, предусмотренного уголовным кодексом КР.
«Это нужно для поддержки бизнеса. Проект не касается преступлений, направленных против личности», — заявила один из инициаторов Гульшат Асылбаева.
В случае принятия закона под амнистию попадают следующие виды преступлений:
- причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием;
- незаконная предпринимательская или банковская деятельность;
- лжепредпринимательство;
- монополистические действия и ограничение конкуренции;
- незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг);
- разглашение коммерческой, банковской тайны, тайны налогоплательщика;
- инсайдерские сделки на рынке ценных бумаг;
- экономическая контрабанда.
В проекте предлагается контрабандистам в двукратном размере выплатить таможенные сборы.
В свою очередь государственные органы обязуются не использовать и не разглашать информацию, полученную в процессе изучения декларации. Кроме того, социальное обязательство не наступает в их отношении.
В проекте отмечается, что в случае повторного совершения деяний освобождение от уголовной ответственности и наказания не применяется.
Депутаты предложили указать сроки действия закона.