Экономическая амнистия. Какие преступления подпадут под действие закона

Законопроект об экономической амнистии направлен на голосование в первом чтении. Жогорку Кенеш рассмотрел данную инициативу на сегодняшнем заседании.

В соответствии с проектом в случае добровольного возмещения причиненного ущерба собственнику или иному владельцу лицо подлежит освобождению от уголовной ответственности и наказания за совершение деяния, предусмотренного уголовным кодексом КР.

«Это нужно для поддержки бизнеса. Проект не касается преступлений, направленных против личности», — заявила один из инициаторов Гульшат Асылбаева.

В случае принятия закона под амнистию попадают следующие виды преступлений:

причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием;

незаконная предпринимательская или банковская деятельность;

лжепредпринимательство;

монополистические действия и ограничение конкуренции;

незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг);

разглашение коммерческой, банковской тайны, тайны налогоплательщика;

инсайдерские сделки на рынке ценных бумаг;

экономическая контрабанда.

В проекте предлагается контрабандистам в двукратном размере выплатить таможенные сборы.

В свою очередь государственные органы обязуются не использовать и не разглашать информацию, полученную в процессе изучения декларации. Кроме того, социальное обязательство не наступает в их отношении.

В проекте отмечается, что в случае повторного совершения деяний освобождение от уголовной ответственности и наказания не применяется.

Депутаты предложили указать сроки действия закона.