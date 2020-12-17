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Власть
Сюжет: Загрязнение воздуха в Бишкеке

Смог в Бишкеке. Мэрия разработает концепцию об экологической ситуации

Депутаты Бишкекского горкенеша поручили мэрии разработать концепцию экологической ситуации и борьбы со смогом в столице до 1 марта 2021 года. Об этом стало известно на заседании постоянной комиссии БГК по ЖКХ.

Председатель комиссии Жумабек Салымбеков отметил, что депутаты ранее уже давали протокольное поручение, но мэрия до сих не разработала. «Кроме того, должна быть принята дорожная карта, определены пути выхода из ситуации, механизмы решения», — сказал он.

По его словам, в разработке документов примут участие все вице-мэры, потому что каждый должен по своей части рассмотреть и вносить предложения.

«Нужно готовиться к следующей зиме», — подчеркнул Жумабек Салымбеков.

Депутат Сайдахмат Исмаилов добавил, что вопрос экологической ситуации поднимается ежегодно, как только Бишкек выходит на первое место по загрязненности. «Тогда начинаем говорить, даем поручения, а потом все стихает, но ничего не решается. Необходимо довести этот вопрос до логического завершения. Я думаю, что это самая нужная концепция. Проблема экологии, здоровья — это самое важное», — сказал он.

Он добавил, что пока документ будет разрабатываться, необходимо изучить ситуацию с ТЭЦ. «Давайте дадим протокольное поручениие. 88 процентов угля сжигает ТЭЦ. Ее директор Андрей Воропаев говорит, что там фильтры, все хорошо. Надо провести оценку, наблюдение, установить датчики. Какие бы ни были необходимые средства, надо изыскать. Здоровье важнее», — добавил депутат.
Ссылка: https://24.kg/vlast/177003/
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