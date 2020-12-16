Выборы президента. За рубежом появились дополнительные три участка

За рубежом появились дополнительно три избирательных участка. Об этом заявлено сегодня на заседании ЦИК.

Два — в Москве и один — в Тюмени. Таким образом, количество УИК за границей составляет 48 участков.

Член Центризбиркома Акылбек Сариев спросил, почему два участка в Москве открываются по одному адресу и в школе.

Глава избирательной комиссии Нуржан Шайлдабекова пояснила: это для удобства избирателей, и отметила, что здание, где находилась служба миграции, небольшое. Поэтому на этой же территории решено выделить под УИК школу.

Кроме того, дополнительные участки появятся в Баткенской, Джалал-Абадской, Ошской областях и Оше. Их создание потребует дополнительных средств — около 2,5 миллиона сомов, поэтому в смету были внесены изменения.

Член ЦИК Гульнара Джурабаева поинтересовалась, почему открыты эти участки. Нуржан Шайлдабекова ответила, что число избирателей на существующих участках достигло 2,5 тысячи человек.

Отметим, что накануне стартовала агитационная кампания. Она завершится в 8.00 9 января 2021 года.