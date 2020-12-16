12:15
USD 82.99
EUR 100.78
RUB 1.13
Власть

Грецкий орех будет иметь в Кыргызстане собственное имя. Работают над брендом

Государственное агентство охраны окружающей среды и лесного хозяйства разрабатывает бренд кыргызского ореха. Об этом на заседании Жогорку Кенеша сообщил заместитель директора ведомства Надырбек Козубаев.

По его словам, совместно с Национальной академией наук ведутся работы по продвижению кыргызского ореха.

«После задания депутатов мы начали разрабатывать бренд. Сейчас работаем с учеными. Наверное, как и было предложено депутатами, в скобках будем указывать «грецкий орех», пока во всем мире не узнают наш», — сказал Надырбек Козубаев.

По словам депутата Алмазбека Акматова, ни в одной стране мира не растут дикие орехи, как в Кыргызстане.

«Орехи растут во многих странах, но их искусственно сажают. Только у нас есть дикие ореховые леса», — сказал он.

По данным госагентства, площадь ореховых лесов занимает 45 тысяч гектаров. По данным сайта open.kg, только в долине реки Арсланбоб площадь ореховых лесов достигает более 600 тысяч гектаров.
Ссылка: https://24.kg/vlast/176860/
просмотров: 595
Версия для печати
Материалы по теме
Строительство дома возле Ореховой рощи. Судебные разбирательства начнут заново
В Джалал-Абаде ГСБЭП задержала директора одного из лесных хозяйств региона
Строительство дома возле Ореховой рощи. Суд встал на сторону горожан
В Тонском районе откроют учебный центр для лесных хозяйств Кыргызстана
Возле Ореховой рощи снова хотят построить многоэтажку
Как сертификация может помочь в борьбе с коррупцией в лесной сфере Кыргызстана
Высокие штрафы, дроны, видеокамеры. Как борются с браконьерами в Кыргызстане
Озеленение Кыргызстана. Питомник, где растят саженцы
Популярные новости
Садыр Жапаров признался, что назначил двоих сватов на&nbsp;должности Садыр Жапаров признался, что назначил двоих сватов на должности
Топите углем. Власти призывают кыргызстанцев экономить электроэнергию Топите углем. Власти призывают кыргызстанцев экономить электроэнергию
Равшан Джеенбеков: Я&nbsp;буду последним президентом Равшан Джеенбеков: Я буду последним президентом
Кыргызстан: кадровые перестановки за&nbsp;7-11 декабря Кыргызстан: кадровые перестановки за 7-11 декабря
Бизнес
Благодаря онлайн-технологиям обслуживаться в&nbsp;&laquo;Керемет Банке&raquo; можно удаленно 24/7 Благодаря онлайн-технологиям обслуживаться в «Керемет Банке» можно удаленно 24/7
Кто выиграл квартиру на&nbsp;Иссык-Куле? Объявлен победитель лотереи &laquo;Поймай удачу&raquo; Кто выиграл квартиру на Иссык-Куле? Объявлен победитель лотереи «Поймай удачу»
Стань обладателем красивого номера в&nbsp;новом коде 995 и&nbsp;получи iPhone&nbsp;12 Стань обладателем красивого номера в новом коде 995 и получи iPhone 12
Успейте получить кредитную карту под 22&nbsp;процента от&nbsp;&laquo;Бакай Банка&raquo; Успейте получить кредитную карту под 22 процента от «Бакай Банка»
16 декабря, среда
12:00
Экологию в топку. Как мэрия проверяет бани Бишкека Экологию в топку. Как мэрия проверяет бани Бишкека
11:56
Продажа радиочастот. Задержан завотделом обороны аппарата правительства
11:37
Артур Медетбеков объяснил, почему нельзя унижать ветеранов силовых структур
11:28
Грецкий орех будет иметь в Кыргызстане собственное имя. Работают над брендом
11:13
На первую конференцию ветеранов силовых ведомств не пришел ни один министр