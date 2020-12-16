Грецкий орех будет иметь в Кыргызстане собственное имя. Работают над брендом

Государственное агентство охраны окружающей среды и лесного хозяйства разрабатывает бренд кыргызского ореха. Об этом на заседании Жогорку Кенеша сообщил заместитель директора ведомства Надырбек Козубаев.

По его словам, совместно с Национальной академией наук ведутся работы по продвижению кыргызского ореха.

«После задания депутатов мы начали разрабатывать бренд. Сейчас работаем с учеными. Наверное, как и было предложено депутатами, в скобках будем указывать «грецкий орех», пока во всем мире не узнают наш», — сказал Надырбек Козубаев.

По словам депутата Алмазбека Акматова, ни в одной стране мира не растут дикие орехи, как в Кыргызстане.

«Орехи растут во многих странах, но их искусственно сажают. Только у нас есть дикие ореховые леса», — сказал он.

По данным госагентства, площадь ореховых лесов занимает 45 тысяч гектаров. По данным сайта open.kg, только в долине реки Арсланбоб площадь ореховых лесов достигает более 600 тысяч гектаров.