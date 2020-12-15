Экс-судья Конституционной палаты, кандидат в президенты Клара Сооронкулова собирается судиться с ЦИК из-за регистрации Садыра Жапарова. Информацию она подтвердила 24.kg.

По ее словам, она готовит иск в административный суд Бишкека. Клара Сооронкулова отмечает, что Центризбирком не должен был регистрировать Жапарова, поскольку он не ушел официально в отставку с должности и. о. президента и приостановил исполнение обязанностей премьера, хотя должен был по закону оставить этот пост. Она намерена в суде оспорить решение ЦИК о регистрации Садыра Жапарова как кандидата в президенты.

Ранее глава Центризбиркома Нуржан Шайлдабекова отметила, что на момент выдвижения кандидатуры Садыр Жапаров сложил полномочия и. о. президента и приостановил исполнение обязанностей премьер-министра, как требует закон.

ЦИК посчитала, что нет веских оснований отказывать Садыру Жапарову в его праве баллотироваться.

Сегодня началась агитационная кампания.

Досрочные выборы главы государства состоятся 10 января 2021 года.