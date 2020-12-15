Садыр Жапаров признался, что назначил двоих сватов на должности

«Два моих свата получили должности после октябрьских событий», — заявил в своем выступлении в Таласской области Садыр Жапаров, передают местные СМИ.

Кандидат в президенты подчеркнул, что он этого не скрывает и берет на себя ответственность.

«Мы пытались сохранить стабильность в государстве. Поменяв 30-40 человек, мы смогли это сделать», — цитируют Жапарова журналисты.

Он рассказал про одного из своих сватов, который получил должность: «Сват был в оппозиции против меня, всегда на выборы шел от «Ата Мекена», делил со мной голоса на Иссык-Куле».

Отметим, ранее Factcheck.kg сообщал о двух сватах Садыра Жапарова, которые получили должности после его назначения исполняющим обязанности президента и премьер-министром. Турусбек Тумонбаев 21 октября назначен главой Государственного учреждения «Унаа» при ГРС. Еще один сват — Таштанбек Каймазаров — стал председателем Госслужбы миграции.