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Власть

На выборные кампании в бюджете 2021 года заложено 858,4 миллиона сомов

В бюджете 2021 года предусмотрено выделение 858,4 миллиона сомов на проведение выборных мероприятий. Об этом сегодня на заседании Жогорку Кенеша сообщил и. о. премьер-министра Артем Новиков.

По его словам, на внеочередные выборы президента потратят 337,3 миллиона сомов, депутатов Жогорку Кенеша — 456,1 миллиона сомов и местных кенешей — 60 миллионов сомов.

«Если будет принят законопроект о проведении референдума, то деньги на него также будут выделены в рамках утвержденной суммы», — подчеркнул Артем Новиков.
Ссылка: https://24.kg/vlast/176263/
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