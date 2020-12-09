Выборы президента. Политики считают, что Садыр Жапаров не может баллотироваться

Кандидаты в президенты — Адахан Мадумаров и Канат Исаев, а также экс-депутат Ишенбай Кадырбеков, бывший глава ЦИК Мамбетжунус Абылов и экс-полпред Джалал-Абадской области Бектур Асанов заявили на пресс-конференции в 24.kg, что Садыр Жапаров не может баллотироваться.

По словам Каната Исаева, Конституция запрещает и. о. главы государства участвовать в выборах. «Садыр Жапаров, исполняя обязанности президента, назначил свои кадры в Генпрокуратуру, ГКНБ, аппарат президента. Это уже создает неравные условия для других кандидатов и ставит под сомнение объективность выборного процесса. Мы требуем от ЦИК не регистрировать Садыра Жапарова», — заявил Канат Исаев.

Его поддержал Адахан Мадумаров. Он сообщил, что обращение от общественных деятелей и кандидатов в Центризбирком уже поступило.

Садыр Жапаров не ушел в отставку официально, не сложил полномочия. Лишь временно приостановил. Это грубейшее нарушение, считают участники пресс-конференции.

Канат Исаев, в свою очередь, отметил, что ранее они этот вопрос не поднимали, поскольку считали, что Центризбирком сам откажет в регистрации, без их обращения.

До 14 декабря включительно избирательная комиссия регистрирует кандидатов в президенты.

Досрочные выборы главы государства состоятся 10 января 2021 года.