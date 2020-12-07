Сгоревшая школа в Баткенской области. Деньги на ремонт выделит правительство

И. о. премьер-министра Артем Новиков осмотрел сгоревшую школу в Баткенской области и дал ряд поручений. Об этом сообщили в пресс-службе аппарата правительства.

Фото пресс-службы правительства. Артем Новиков осмотрел сгоревшую школу в Баткенской области

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По ее данным, местным органам власти он поручил совместно с Госстроем восстановить учебное заведение.

«Нужно провести работу по скорейшему восстановлению здания школы. Соответствующие финансовые ресурсы выделим», — сказал Артем Новиков.

Отметим, что учебное заведение построили в 1980 году. Оно рассчитано на 180 мест, в нем обучалось более 300 учеников.

Напомним, что сегодня примерно в 6.30 в селе Чон-Талаа Баткенской области загорелся корпус средней школы. Предварительная причина возгорания — короткое замыкание электропроводки.