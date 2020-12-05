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Власть
Сюжет: Выборы президента - 2021

Выборы президента. ЦИК решила оштрафовать Бактыбека Калмаматова

Центризбирком решил оштрафовать кандидата в президенты Бактыбека Калмаматова за нарушение правил ведения агитации. Решение принято на заседании.

Две рабочие группы по контролю за соблюдением правил ведения предвыборной агитации, а также по рассмотрению заявлений и жалоб избирателей и иных субъектов не увидели нарушений в его интервью информагентству Nazarnews.

Однако член ЦИК Акылбек Сариев не согласился с этим. «Он открыто озвучивает фамилии и говорит, что будет в случае его избрания. Не знаю, как вы понимаете, но я так понял. Поэтому считаю, надо пересмотреть позицию рабочей группы и принять решение», — сказал он.

Кайрат Осмоналиев предложил привлечь к ответственности по Кодексу о нарушениях. Оно было поддержано. Решение направлено уполномоченному лицу в ЦИК. Представителю кандидата сообщили, что они могут обжаловать решение в судебном порядке.

До 14 декабря включительно избирательная комиссия регистрирует претендентов. В течение двух календарных дней после регистрации кандидат получает соответствующее удостоверение. Если ему отказано в регистрации, то в течение 24 часов после принятия ЦИК решения он должен быть уведомлен об этом.

Досрочные выборы президента состоятся 10 января 2021 года.
Ссылка: https://24.kg/vlast/175666/
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