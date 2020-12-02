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Власть
Сюжеты: Беспорядки после выборов, Выборы — 2020

Конституционная палата не удовлетворила заявление Клары Сооронкуловой

Фото 24.kg. Члены судейской коллегии

Конституционная палата не удовлетворила заявление лидера партии «Реформа» Клары Сооронкуловой, юристов Таалайбека Усубалиева и Нурбека Касымбекова.

Решение члены судейской коллегии огласили сегодня.

Они не нашли несоответствий Конституции в принятом 22 октября решении Жогорку Кенеша о переносе повторных выборов в парламент.

Отметим, что предметом обращения юристов являются положения статей 1 и 2 конституционного Закона «О приостановлении действия некоторых норм конституционного Закона «О выборах президента Кыргызской Республики и депутатов Жогорку Кенеша».

В заявлении указано, что Жогорку Кенеш проигнорировал пункт 8 статьи 10 регламента ЖК. Он устанавливает, что стабилизация социально-экономической ситуации должна быть обусловлена введением чрезвычайного положения, чрезвычайной ситуации или обстоятельствами непреодолимой силы. Но 22 октября, в день принятия закона, государство не находилось ни в одном из этих состояний.
Ссылка: https://24.kg/vlast/175239/
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