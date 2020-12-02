Бишкекский горкенеш традиционно не может вовремя собраться на сессию

Бишкекский городской кенеш традиционно не может начать сессию вовремя.
По регламенту приступить к работе депутаты должны в 9.00. Однако в 10.00 в зале заседаний не было ни одного народного избранника. Известно, что до сих пор нет кворума.
Напомним, что 19 ноября началась очередная сессия БГК, в проекте дня было 14 вопросов. В начале заседания лидеры двух фракций «Республика — Ата Журт» и «Мекеним Кыргызстан» сообщили о решении выйти из состава коалиции. После чего депутаты решили дождаться заключения юротдела по вопросу, могут ли они продолжить сессию, и ушли на перерыв. Обсуждения продолжались в течение всего дня, в зал заседаний депутаты так и не вернулись. В итоге сессию продлили 24 ноября. На ней было озвучено о создании новой коалиции, после чего объявлен перерыв в работе до 2 декабря.