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Власть

Бишкекский горкенеш традиционно не может вовремя собраться на сессию

Бишкекский городской кенеш традиционно не может начать сессию вовремя.

По регламенту приступить к работе депутаты должны в 9.00. Однако в 10.00 в зале заседаний не было ни одного народного избранника. Известно, что до сих пор нет кворума.

24.kg
Фото 24.kg. Бишкекский горкенеш традиционно не может вовремя собраться на сессию

Напомним, что 19 ноября началась очередная сессия БГК, в проекте дня было 14 вопросов. В начале заседания лидеры двух фракций «Республика — Ата Журт» и «Мекеним Кыргызстан» сообщили о решении выйти из состава коалиции. После чего депутаты решили дождаться заключения юротдела по вопросу, могут ли они продолжить сессию, и ушли на перерыв. Обсуждения продолжались в течение всего дня, в зал заседаний депутаты так и не вернулись. В итоге сессию продлили 24 ноября. На ней было озвучено о создании новой коалиции, после чего объявлен перерыв в работе до 2 декабря.
Ссылка: https://24.kg/vlast/175162/
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