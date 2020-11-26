В 2020-м количество фактов домашнего насилия в КР выросло на 62 процента

В 2020 году количество фактов домашнего насилия выросло на 62 процента. Об этом сообщила вице-спикер Жогорку Кенеша Аида Касымалиева.

По ее словам, причиной роста таких случаев послужила пандемия коронавируса.

«Из-за пандемии коронавируса случаи домашнего насилия значительно возросли. Все сидели дома. Повлиял и экономический кризис, многие остались без работы. В Жогорку Кенеше 26 июня мы создали гендерный совет, защищающий права женщин», — сказала Аида Касымалиева.

Она добавила, что Жогорку Кенеш играет значительную роль в борьбе с домашним насилием. Был принят ряд соответствующих законопроектов, однако они не работают. Причиной послужили неправильное восприятие общества и отсутствие контроля.

«В Жогорку Кенеше функционирует форум по защите прав женщин и детей. Вместе с тем был принят ряд законопроектов: если раньше заявление могла писать только жертва, то сейчас может это делать любой человек, который стал свидетелем инцидента. Однако законы не работают в полной мере из-за неправильного восприятия людей. По сей день люди думают, что подобная проблема — это проблема только женщин. Но это не так. Также одна из причин — нет контроля. Кризисные центры пытаются работать, но все равно не получается, так как все зависит от бюджета. То нет психологов, то нет денег на проведение каких-либо мероприятий», — рассказала Аида Касымалиева.