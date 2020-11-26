Правительство запретило проводить новогодние корпоративы. Об этом на брифинге сообщила вице-премьер-министр Эльвира Сурабалдиева.

«Мы знаем, что на таких мероприятиях скапливается много людей, все легко одеваются, а сезонный грипп распространяется быстрее. Всем известно, что социальная дистанция и масочный режим абсолютно не соблюдаются. В этом вопросе ответ однозначен — ни в одном коллективе не будут проводиться новогодние корпоративы», — сказала она.

Чиновница подчеркнула, что государственным органам и местным властям дали строгие указания по этому поводу.