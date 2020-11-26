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Власть
Сюжет: Конституционная реформа

Агрессия сторонников Садыра Жапарова вызывает обеспокоенность активистов

Комитет гражданского контроля призывает к объединению усилий граждан и правоохранительных органов в борьбе с агрессией и угрозами, к которым прибегают сторонники Садыра Жапарова. Активисты выступили с заявлением.

«Дискуссии вокруг конституционной реформы приобрели острый характер в связи с огромной значимостью этого вопроса для каждого гражданина. Кыргызская Республика — это свободная страна, где каждый обладает свободой слова и имеет право высказывать свое мнение. Но никогда прежде в истории Кыргызстана высказанные мнения не вызывали такого шквала агрессии и угроз, как это делают сейчас сторонники Садыра Жапарова», — говорится в тексте.

В комитете отмечают, что дело дошло до угроз убийством и терроризмом в отношении общественных и политических деятелей, которые высказывают альтернативное мнение.

Активисты напоминают, что словесные угрозы являются преступлением, и призывают граждан тщательно документировать такие сообщения в социальных сетях и мессенждерах и обязательно направлять их в правоохранительные органы.

Для этого нужно делать своевременные скрины, включая все дополнительные исходящие данные: Ф. И. О., номера телефонов, место проживания, фотографии и иные сведения, которые помогут правоохранительным органам установить личность человека, который является источником угрозы.

«Все государственные органы должны принимать жалобы и заявления граждан в электронном виде.
Призываем правоохранительные органы шире сотрудничать с населением и провести разъяснительные работы для профилактики киберпреступлений и угроз», — призывают чиновников в комитете.

Ранее в Бишкеке неизвестные пришли в штаб партии «Ата Мекен» и устроили там скандал. Они требовали, чтобы основатель политобъединения Омурбек Текебаев извинился перед народом. Члены партии обратились в милицию с заявлением.

В социальных сетях пользователей, критикующих поправки в Конституцию, массово оскорбляют тролли и фейковые аккаунты.
Ссылка: https://24.kg/vlast/174526/
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