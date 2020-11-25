Выборы президента. Кандидаты обратились в ЦИК: требуют состязательности

Кандидаты в президенты обратились в ЦИК с требованием обеспечить честные и состязательные выборы.

В обращении говорится, что раз выборы досрочные, то Центризбирком обязан был предоставить документы для открытия счетов до 12 ноября. Чтобы кандидаты могли начинать сбор подписей. Претенденты также недовольны тем, что поменялся порядок в бланке подписного листа и не указано, что нижний предел порога подписей может быть изменен. Кроме того, раз все сроки в связи с досрочными выборами главы государства сокращаются на треть, то и сроки сбора подписных листов должны быть также урезаны.

В Центризбиркоме отметили, что ознакомились с обращением, и подчеркнули — порядок в бланке подписного листа с 2017 года не изменялся. А телефоны избиратель может указывать по желанию. Кроме того, в Центральной избирательной комиссии отметили, что срок сдачи подписных листов и их проверки сокращен.

До 14 декабря включительно Центризбирком регистрирует претендентов. В течение двух календарных дней после регистрации кандидат получает соответствующее удостоверение. Если ему отказано в регистрации, то в течение 24 часов после принятия ЦИК решения он должен быть уведомлен об этом.

Досрочные выборы президента состоятся 10 января 2021 года.