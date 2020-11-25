На защищенные статьи расходов бюджета ежегодно уходит 140 миллиардов сомов

На защищенные статьи расходов — выплату зарплат, пенсий, пособий и обслуживание госдолга — ежегодно уходит 140 миллиардов сомов. Об этом сегодня на заседании Жогорку Кенеша заявил и. о. премьер-министра Артем Новиков.

По его словам, в 2020 году Кыргызстан получил от международных доноров $343 миллиона. Это около 25 миллиардов сомов. Из них на выплату заработных плат направили 8 миллиардов сомов, на выплату пенсий — 5,4 миллиарда сомов, пособий — 2 миллиарда сомов, трансфертов органам местного самоуправления — 3,9 миллиарда сомов, поддержку экономики — 2,6 миллиарда сомов, борьбу с коронавирусом — 3,1 миллиарда сомов.

«Получается, что большую часть денег на зарплаты потратили. У вас совсем доходов не было?» — спросил депутат Абдывахап Нурбаев.

«Львиная доля расходов — финансирование зарплат учителей, врачей, пенсий, пособий. Что касается доходов, то из-за коронавируса у нас большое выпадение. На защищенные статьи надо в год 140 миллиардов сомов, а налоговые доходы составили только 96 миллиардов сомов», — отметил Артем Новиков.