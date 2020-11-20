Правительство ввело полугодовой запрет на вывоз сельхозтоваров за пределы ЕАЭС

Постановлением правительства Кыргызстана введен временный запрет на вывоз (экспорт) отдельных видов сельскохозяйственных товаров за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза. Об этом сообщили в пресс-службе кабмина.
Отмечается, что запрет вводится сроком на шесть месяцев. При этом Министерство экономики обязано уведомить о нем Евразийскую экономическую комиссию не позднее трех дней с даты вступления в силу постановления.
Запрет будет действовать на 14 видов товаров:
- лошади, ослы, мулы и лошаки живые;
- крупный рогатый скот живой;
- живые овцы и козы;
- домашняя птица живая: куры домашние, утки, гуси, индейки и цесарки;
- пшеница и меслин;
- ячмень;
- кукуруза;
- рис;
- пшеничная мука;
- растительное масло (за исключением сафлорового);
- сахар-песок;
- куриные яйца;
- йодированная поваренная пищевая соль;
- корма (сено, солома, комбикорм, отруби и зерновые корма).