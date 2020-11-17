Реформирование госорганов. Все чиновники пройдут аттестацию

После реформирования государственных органов все чиновники пройдут аттестацию. Об этом на заседании межведомственной комиссии сообщил руководитель аппарата кабмина Бакыт Аманбаев.

Он поручил межведомственной комиссии за короткий срок разработать предложения по оптимизации структуры по всем органам.

«Все государственные чиновники должны соответствовать своей должности по всем параметрам. Мы избавимся от сотрудников, которые годами работают и не приносят пользу. На последнем этапе реформы государственные служащие пройдут аттестацию, и на новые места будут приняты только на основании конкурса», — заявил Бакыт Аманбаев.

Он отметил, что правительство планирует сократить 10 процентов госаппарата.

«После сокращения появится возможность поднять заработную плату», — сказал он.