13:43
USD 84.80
EUR 100.56
RUB 1.10
Власть

МИД Кыргызстана вновь попросил Китай облегчить выплату госдолга

Глава МИД попросил Китай облегчить нагрузку внешнего долга, пообещав обеспечить безопасность китайских компаний и предприятий. Об этом сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства.

По ее данным, 16 ноября состоялся телефонный разговор Руслана Казакбаева с членом государственного совета, министром иностранных дел КНР Ван И.

Министры обсудили актуальные вопросы кыргызско-китайского сотрудничества, ход реализации ранее достигнутых договоренностей между Кыргызстаном и Китаем.

«В свете негативного влияния коронавирусной инфекции на макроэкономическую ситуацию глава внешнеполитического ведомства КР обратил внимание на важность оказания содействия в вопросе облегчения нагрузки внешнего долга на бюджет страны», — говорится в сообщении.

Руслан Казакбаев особо отметил, что правительством будут предприняты необходимые меры по обеспечению безопасности компаний и предприятий, а также граждан КНР, осуществляющих трудовую деятельность в Кыргызстане.

Отмечается, что в этих целях в МИД запланировано проведение круглого стола с участием представителей ведущих китайских компаний и предприятий в Кыргызстане для подробного обсуждения проблемных вопросов.

Министр иностранных дел КНР Ван И отметил, что китайская сторона заинтересована в дальнейшем увеличении из КР экспорта экологически чистой сельхозпродукции в КНР, а также кыргызского угля в приграничные регионы СУАР КНР. Выразил готовность китайской стороны продолжить активное сотрудничество с КР по актуальным вопросам международной повестки дня.

Министры также обсудили вопросы полноценного функционирования деятельности контрольно-пропускных пунктов «Торугарт» и «Иркештам» через кыргызско-китайскую государственную границу.
Ссылка: https://24.kg/vlast/173323/
просмотров: 1129
Версия для печати
Материалы по теме
Вы готовы скинуться на выплату внешнего долга? Голосование
Еще один митинг начался у Дома правительства. Вышли торговцы рынка «Дордой»
Больше 1 миллиарда сомов незаконно выведено из Кыргызстана в Китай
Садыр Жапаров: Китайские инвесторы могут чувствовать себя в безопасности в КР
Минфин дал разъяснения по состоянию внешнего долга Кыргызстана
Погасить внешний долг за счет средств простых граждан предлагает депутат
Китай просит обеспечить безопасность своих граждан в Кыргызстане
Минфин не считает, что Кыргызстан находится на грани финансовой пропасти
Российские аналитики дали расклад по внешнему долгу Кыргызстана
Электронная коммерция и информационные технологии: президент о приоритетах
Популярные новости
Помогите! Садыр Жапаров обратился к&nbsp;главам посольств с&nbsp;просьбой о&nbsp;помощи Помогите! Садыр Жапаров обратился к главам посольств с просьбой о помощи
Россия возобновит финансовую помощь Кыргызстану Россия возобновит финансовую помощь Кыргызстану
Алмамбет Шыкмаматов: Новая Конституция поможет навсегда избавиться от&nbsp;чимкириков Алмамбет Шыкмаматов: Новая Конституция поможет навсегда избавиться от чимкириков
Даст бог, все будет. Садыр Жапаров признался, что впервые за&nbsp;1,5 месяца выспался Даст бог, все будет. Садыр Жапаров признался, что впервые за 1,5 месяца выспался
Бизнес
Смотрите бой Шевченко vs&nbsp;Майа за&nbsp;титул в&nbsp;наилегчайшем весе в&nbsp;приложении O!TV Смотрите бой Шевченко vs Майа за титул в наилегчайшем весе в приложении O!TV
Эксперты просят принять взвешенное решение по&nbsp;делу Дуйшенбека Зилалиева Эксперты просят принять взвешенное решение по делу Дуйшенбека Зилалиева
Купите новую Toyota, Lexus, BMW, KIA или Ravon с&nbsp;&laquo;Бакай Банком&raquo; Купите новую Toyota, Lexus, BMW, KIA или Ravon с «Бакай Банком»
Избраны новые президенты Ассоциации футзала и&nbsp;Ассоциации женского футбола&nbsp;КР Избраны новые президенты Ассоциации футзала и Ассоциации женского футбола КР
17 ноября, вторник
13:36
Бьют, принуждают курить. В Кыргызстане дети в интернатах не защищены от насилия Бьют, принуждают курить. В Кыргызстане дети в интерната...
13:23
Почему Садыр Жапаров не будет президентом, рассказал автор мема «Зима не будет»
13:11
Шесть машин скорой помощи передала Центру экстренной медицины мэрия Бишкека
13:08
В Таласе мужчина убил друга и скинул тело в канал
12:33
МИД Кыргызстана вновь попросил Китай облегчить выплату госдолга