МИД Кыргызстана вновь попросил Китай облегчить выплату госдолга

Глава МИД попросил Китай облегчить нагрузку внешнего долга, пообещав обеспечить безопасность китайских компаний и предприятий. Об этом сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства.

По ее данным, 16 ноября состоялся телефонный разговор Руслана Казакбаева с членом государственного совета, министром иностранных дел КНР Ван И.

Министры обсудили актуальные вопросы кыргызско-китайского сотрудничества, ход реализации ранее достигнутых договоренностей между Кыргызстаном и Китаем.

«В свете негативного влияния коронавирусной инфекции на макроэкономическую ситуацию глава внешнеполитического ведомства КР обратил внимание на важность оказания содействия в вопросе облегчения нагрузки внешнего долга на бюджет страны», — говорится в сообщении.

Руслан Казакбаев особо отметил, что правительством будут предприняты необходимые меры по обеспечению безопасности компаний и предприятий, а также граждан КНР, осуществляющих трудовую деятельность в Кыргызстане.

Отмечается, что в этих целях в МИД запланировано проведение круглого стола с участием представителей ведущих китайских компаний и предприятий в Кыргызстане для подробного обсуждения проблемных вопросов.

Министр иностранных дел КНР Ван И отметил, что китайская сторона заинтересована в дальнейшем увеличении из КР экспорта экологически чистой сельхозпродукции в КНР, а также кыргызского угля в приграничные регионы СУАР КНР. Выразил готовность китайской стороны продолжить активное сотрудничество с КР по актуальным вопросам международной повестки дня.

Министры также обсудили вопросы полноценного функционирования деятельности контрольно-пропускных пунктов «Торугарт» и «Иркештам» через кыргызско-китайскую государственную границу.