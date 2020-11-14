Россия возобновит финансовую помощь Кыргызстану

Согласован вопрос о поэтапном возобновлении оказания Российской Федерацией финансовой помощи Кыргызстану. Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения аппарата кабмина.

Отмечается, что договоренностей удалось достичь в Москве во время встречи первого вице-премьер-министра Кыргызстана Артема Новикова и заместителя руководителя администрации президента Российской Федерации Дмитрия Козака. В ходе переговоров стороны также обсудили текущее состояние и перспективы развития общественно-политической обстановки в Кыргызстане.

Артем Новиков выразил благодарность за особую роль Российской Федерации в стабилизации внутриполитической ситуации в Кыргызстане после парламентских выборов 2020 года.

«Стороны обсудили комплекс актуальных вопросов сотрудничества между Кыргызской Республикой и Российской Федерацией в двустороннем формате и в рамках интеграционного взаимодействия», — говорится в сообщении.