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Власть
Сюжет: Выборы президента - 2021

Выборы президента. Садыр Жапаров сдал документы в ЦИК

Исполняющий обязанности президента Садыр Жапаров сегодня предоставил в Центральную комиссию по выборам и проведению референдумов пакет документов для выдвижения своей кандидатуры на должность главы государства. Об этом сообщили в пресс-службе и. о. президента.

Согласно постановлению ЦИК КР о перечне документов для кандидатов на должность президента, Садыр Жапаров предоставил заявление кандидата о намерении баллотироваться, сведения об отсутствии гражданства иного государства, письменное согласие на обработку персональных данных на наличие либо отсутствие гражданства иностранного государства, сертификат об уровне владения государственным языком и иные необходимые справки, формы и копии документов.

Напомним, что досрочные выборы президента страны назначены на 10 января 2021 года.
Ссылка: https://24.kg/vlast/173046/
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