Выборы президента. Садыр Жапаров подал уведомление в ЦИК

И. о. президента премьер-министр Садыр Жапаров подал уведомление в ЦИК о намерении участвовать в досрочных выборах главы государства.

Отметим, что по закону на период избирательной кампании он обязан сложить полномочия президента и главы кабмина. Приставка и. о. перейдет спикеру парламента Таланту Мамытову. Исполнять обязанности премьера будет первый вице Артем Новиков.

Сегодня последний день подачи уведомлений.

Заявление о выдвижении своей кандидатуры на должность президента подали незрячий поэт Темирлан Ормуков, экс-заместитель главы МВД Курсан Асанов, генеральный директор ОсОО «МЗФ Групп в Кыргызстане», экс-омбудсмен Турсунбай Бакир уулу, экс-министр юстиции Марат Кайыпов, учитель школы № 44 Карагач Исмаилова и неработающий Ербол Токтогулов.

Ранее уведомления об участии в президентских выборах в ЦИК направили лидер партии «Бутун Кыргызстан» Адахан Мадумаров, автор знаменитого мема «Зима не будет» Арстан Алай, экономист Кубан Чороев, активист Назарбек Нышанов, бывший губернатор Джалал-Абадской области Бектур Асанов, экс-торага Канат Исаев, пенсионер Абдыкаар Сыдыков, лидер политической партии «Улутман» Сазыкбай Турдумалиев, активист Нурлан Мотуев, бывший глава филиала «ОшГаз» Рашид Тагаев, советник совета директоров ЗАО «АКБ «Толубай» Женишбек Байгуттиев, экс-судья Конституционной палаты Клара Сооронкулова и самовыдвиженец Аймен Касенов.

Намерены участвовать в гонке и экс-аким Московского района Чуйской области Азамат Эсенбеков и бывший замглавы МВД, депутат четвертого созыва, осужденный в 2017 году за попытку насильственного захвата власти, Кубанычбек Кадыров. За пост главы государства будет бороться и заведующая интернатом Бишкекского хореографического училища Элеонора Турдубекова, декан КНУ имени Жусупа Баласагына Анар Зарипова, директор фонда «Дербиш» Куттуумидин Базаркулов и временно неработающий Бакыт Романов. Подали заявления экс-депутат Садык Шер-Нияз и правозащитница Токтайым Уметалиева.

С заявлением о выдвижении своей кандидатуры также обратились президент общественно-экологического фонда спасения ледников «Монгу» имени Мерцбахера Урустам Кабылбеков, временно неработающий Илгиз Токеев, бывший депутат Жогорку Кенеша Бактыбек Калмаматов и президент общественного фонда «Куудул-Аралаш» Жамбылбек Камчиев. С заявлением о выдвижении обратились директор Центра развития халал-индустрии Мыктыбек Арстанбек, президент Союза кыргызских обществ дружбы и сотрудничества с зарубежными странами Арсланбек Малиев, а также директор общества с ограниченной ответственностью «МЭНЭС» Турсунбек Жумабеков и генеральный директор ОсОО KG Group Имамидин Ташов.

Политолог Бакыт Бакетаев отказался от участия в гонке.

В Центризбиркоме напоминают: прием заявлений от претендентов на высший государственный пост в республике продлится до 14 ноября включительно.