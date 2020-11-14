Кыргызстан вновь просит Россию увеличить частоту авиарейсов. Вопрос не решен

Кыргызская сторона обратилась с просьбой рассмотреть возможность увеличения количества регулярных авиасообщений с соблюдением всех санитарно — эпидемиологических норм и требований. Об этом вновь заявлено на встрече кыргызско-российской межправительственной комиссии Артема Новикова и Алексея Оверчука.

Как сообщает пресс-служба кабмина Кыргызстана, первый вице-премьер-министр КР и зампредседателя правительства России поднимали этот вопрос. Но в итоге решено, что он будет рассмотрен по мере стабилизации эпидемиологической ситуации в странах. Кроме того, в рамках встречи стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, в том числе торгово-экономического и культурно-гуманитарного направления.

Артем Новиков отметил стабилизацию политической ситуации в Кыргызстане и возврат политических процессов в конституционное поле. Проинформировал, что на 10 января 2021 года назначены досрочные выборы президента Кыргызстана. Подчеркнуто, что Кыргызстан остается полностью привержен всем своим международным обязательствам, строгому выполнению всех ранее подписанных двусторонних и многосторонних международных договоров, а также защите прав инвесторов и обеспечению безопасности иностранных граждан, находящихся на территории республики.

Подписано межправительственное соглашение об оказании безвозмездной технической помощи Кыргызстану для развития и модернизации системы налогового администрирования.

В этом направлении будет использоваться опыт Федеральной налоговой службы России. Предоставляемая техническая помощь позволит в течение двух лет перейти Налоговой службе Кыргызстана на новый прозрачный метод администрирования налогов, искоренить коррупционные проявления и реализовать в полной мере сервисную модель обслуживания налогоплательщиков через передовые цифровые технологии.

Сопредседатели межправительственной комиссии также договорились в течение месяца подготовить и подписать план совместных действий по увеличению двустороннего товарооборота между странами. Артем Новиков и Алексей Оверчук в завершение встречи подтвердили стремление к дальнейшему укреплению и активизации политических, экономических и культурно-гуманитарных контактов в духе стратегического союзничества.