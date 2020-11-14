Выборы президента. Сегодня последний день приема заявлений от претендентов

Сегодня последний день приема заявлений о выдвижении своей кандидатуры на должность президента. Как отметили в ЦИК, документы принимаются до 23.59.

По данным Центризбиркома, по состоянию на 20.30 13 ноября 2020 года в избирательную комиссию поступили 34 заявления, одно отозвано.

Отметим, что на выборах главы государства в 2017-м заявления подали 59 человек. Тогда в качестве кандидатов ЦИК зарегистрировала 13 человек, однако двое из них позднее сняли свои кандидатуры в пользу других претендентов. Еще девять отозвали свои заявления о выдвижении до регистрации. Остальным Центризбирком отказал в регистрации.

Досрочные выборы президента пройдут 10 января 2021 года.