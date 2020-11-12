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Власть

Состоялся телефонный разговор Садыра Жапарова с Владимиром Путиным. Что обсудили

Состоялся телефонный разговор и. о. президента Кыргызстана Садыра Жапарова с главой России Владимиром Путиным. Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата главы КР.

По его данным, в ходе разговора стороны обсудили вопросы актуального двустороннего и многостороннего сотрудничества, в том числе в рамках интеграционных объединений, которые представляют взаимный интерес.

«Садыр Жапаров выразил особую признательность Владимиру Путину за поддержку, оказываемую Кыргызстану, в том числе и в борьбе с распространением коронавирусной инфекции», — говорится в сообщении.

И. о. президента КР еще раз поздравил собеседника с успешным председательством Российской Федерации в ШОС, которое придало новую динамику развития организации.

Как отмечается, в завершении разговора Садыр Жапаров заверил, что Кыргызстан намерен и далее развивать отношения с Россией в духе союзничества и стратегического партнерства.
Ссылка: https://24.kg/vlast/172842/
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