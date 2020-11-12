Садыр Жапаров о лишении Сооронбая Жээнбекова статуса экс-президента

И. о. главы государства Садыр Жапаров ответил на вопрос журналистов о лишении Сооронбая Жээнбекова статуса экс-президента.

Его спросили, если выяснится, что бывший глава государства замешан в коррупции, будет ли он привлечен к уголовной ответственности и лишат ли его статуса экс-президента.

«Пока не выявлено фактов причастности Сооронбая Жээнбекова к совершению тяжких преступлений. Поэтому вопрос о лишении его статуса не обсуждался», — сказал Садыр Жапаров.

Ранее он объяснял, почему оставил своему предшественнику этот статус: чтобы впредь в Кыргызстане власть менялась мирным и законным путем.

Сооронбай Жээнбеков подал в отставку 15 октября 2020 года после длительных, но безуспешных переговоров с политиками, фактически пришедшими к власти после беспорядков на митингах в знак протеста против фальсификации итогов парламентских выборов.