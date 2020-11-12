На пресс-конференцию Садыра Жапарова аккредитовалось 148 журналистов

Сегодня в большом зале Общественной телерадиокорпорации пройдет первая большая пресс-конференция исполняющего обязанности президента Садыра Жапарова.

Как сообщили 24.kg в отделе информационной политики аппарата главы государства, на встречу с Садыром Жапаровым аккредитовано 148 журналистов из 86 республиканских и зарубежных СМИ. Пресс-конференция будет транслироваться в прямом эфире ОТРК.

Вопросы неограниченны и могут касаться абсолютно любой тематики. Ранее пресс-конференции первых лиц государства проходили в государственной резиденции «Ала-Арча».

Стоит отметить, что Садыр Жапаров обещал до 14 ноября сложить полномочия и. о. президента страны в связи с решением баллотироваться на высший пост страны на досрочных выборах, которые пройдут 10 января 2021 года. То есть сегодняшняя пресс-конференция будет для Садыра Жапарова первой и единственной в статусе исполняющего обязанности президента Кыргызстана.

Он пока не подал уведомление в ЦИК. Прием заявлений от претендентов на президентский пост завершается 14 ноября. Исполнять обязанности главы государства будет спикер Жогорку Кенеша и друг Садыра Жапарова — Талант Мамытов.