Садыр Жапаров забраковал некоторых кандидатов в судьи: сомнительная репутация

Исполняющий обязанности президента Садыр Жапаров подписал указы о назначении 11 судей в районных судах страны и Оше. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Уточняется, что ранее Совет по отбору судей внес предложения о назначении на должности судей по 22 кандидатам в некоторые районные суды Бишкека и Оша, а также в Чуйской и Нарынской областях.
«С учетом дополнительных материалов, представленных соответствующими государственными органами, Садыр Жапаров согласился с рекомендациями по 11 кандидатурам на должность судьи. По оставшимся 11 претендентам он вернул материалы в Совет по отбору судей после изучения дополнительной информации и комментариев, предоставленных различными госорганами. Одной из причин этого является избавление судебной системы от судей с сомнительной репутацией», — сказали в пресс-службе.
Пятьдесят процентов кандидатов не проявили достаточных качеств, чтобы занимать должность судьи, поэтому их назначения не были одобрены.
Какие назначения произошли:
Аламединский районный суд:
- Мусуралиева Аида Султангазиевна;
- Узакбаев Азамат Насырович.
Сокулукский районный суд:
- Дуйсембиев Асхат Абубакирович.
Жайылский районный суд:
- Асанова Чолпон Карыпбековна;
- Бокомбаев Аман Мамыркожоевич;
- Джандралиева Надира Джекшеновна.
Московский районный суд:
- Сагынбекова Дамира Эсенбековна.
Нарынская область, Нарынский районный суд:
- Бектурсунов Арстанбек Аскарбекович.
Бишкек, Первомайский районный суд:
- Дыйканбаева Гульзат Ыдырысовна;
- Турсунбеков Таалайбек Турсунбекович.
Ош, Ошский городской суд:
- Барынбаев Женишбек Базармаматович.