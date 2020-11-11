Садыр Жапаров забраковал некоторых кандидатов в судьи: сомнительная репутация

Исполняющий обязанности президента Садыр Жапаров подписал указы о назначении 11 судей в районных судах страны и Оше. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Уточняется, что ранее Совет по отбору судей внес предложения о назначении на должности судей по 22 кандидатам в некоторые районные суды Бишкека и Оша, а также в Чуйской и Нарынской областях.

«С учетом дополнительных материалов, представленных соответствующими государственными органами, Садыр Жапаров согласился с рекомендациями по 11 кандидатурам на должность судьи. По оставшимся 11 претендентам он вернул материалы в Совет по отбору судей после изучения дополнительной информации и комментариев, предоставленных различными госорганами. Одной из причин этого является избавление судебной системы от судей с сомнительной репутацией», — сказали в пресс-службе.

Пятьдесят процентов кандидатов не проявили достаточных качеств, чтобы занимать должность судьи, поэтому их назначения не были одобрены.

Какие назначения произошли:

Аламединский районный суд:

Мусуралиева Аида Султангазиевна;

Узакбаев Азамат Насырович.

Сокулукский районный суд:

Дуйсембиев Асхат Абубакирович.

Жайылский районный суд:

Асанова Чолпон Карыпбековна;

Бокомбаев Аман Мамыркожоевич;

Джандралиева Надира Джекшеновна.

Московский районный суд:

Сагынбекова Дамира Эсенбековна.

Нарынская область, Нарынский районный суд:

Бектурсунов Арстанбек Аскарбекович.

Бишкек, Первомайский районный суд:

Дыйканбаева Гульзат Ыдырысовна;

Турсунбеков Таалайбек Турсунбекович.

Ош, Ошский городской суд: