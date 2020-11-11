20:40
USD 83.82
EUR 99.23
RUB 1.09
Власть

Садыр Жапаров забраковал некоторых кандидатов в судьи: сомнительная репутация

Исполняющий обязанности президента Садыр Жапаров подписал указы о назначении 11 судей в районных судах страны и Оше. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Уточняется, что ранее Совет по отбору судей внес предложения о назначении на должности судей по 22 кандидатам в некоторые районные суды Бишкека и Оша, а также в Чуйской и Нарынской областях.

«С учетом дополнительных материалов, представленных соответствующими государственными органами, Садыр Жапаров согласился с рекомендациями по 11 кандидатурам на должность судьи. По оставшимся 11 претендентам он вернул материалы в Совет по отбору судей после изучения дополнительной информации и комментариев, предоставленных различными госорганами. Одной из причин этого является избавление судебной системы от судей с сомнительной репутацией», — сказали в пресс-службе.

Пятьдесят процентов кандидатов не проявили достаточных качеств, чтобы занимать должность судьи, поэтому их назначения не были одобрены.

Какие назначения произошли:

Аламединский районный суд:

  • Мусуралиева Аида Султангазиевна;
  • Узакбаев Азамат Насырович.

Сокулукский районный суд:

  • Дуйсембиев Асхат Абубакирович.

Жайылский районный суд:

  • Асанова Чолпон Карыпбековна;
  • Бокомбаев Аман Мамыркожоевич;
  • Джандралиева Надира Джекшеновна.

Московский районный суд:

  • Сагынбекова Дамира Эсенбековна.

Нарынская область, Нарынский районный суд:

  • Бектурсунов Арстанбек Аскарбекович.

Бишкек, Первомайский районный суд:

  • Дыйканбаева Гульзат Ыдырысовна;
  • Турсунбеков Таалайбек Турсунбекович.

Ош, Ошский городской суд:

  • Барынбаев Женишбек Базармаматович.
Ссылка: https://24.kg/vlast/172647/
просмотров: 930
Версия для печати
Материалы по теме
Назначен ряд судей местных судов
Выборы по новым правилам. Подписаны поправки в избирательное законодательство
В Таш-Кумыре уволился мэр
Алмамбет Шыкмаматов о том, как оказался в штабе Садыра Жапарова
Выборы президента. Адахан Мадумаров не рассматривает союз с Садыром Жапаровым
Садыр Жапаров призвал Академию наук быть не музеем, а центром деятельности
Третий митинг в Бишкеке. На акцию протеста снова вышли арендаторы «Каравана»
Первая пресс-конференция и. о. президента Садыра Жапарова будет в прямом эфире
Пресс-секретарь Садыра Жапарова ответила на заявление медиасообщества
Садыр Жапаров призвал ускорить процесс создания Банка ШОС и Фонда развития
Популярные новости
Садыр Жапаров обещает отменить ограничения на&nbsp;потребление электричества Садыр Жапаров обещает отменить ограничения на потребление электричества
Садыр Жапаров и&nbsp;Сооронбай Жээнбеков посетили комплекс &laquo;Ата-Бейит&raquo; Садыр Жапаров и Сооронбай Жээнбеков посетили комплекс «Ата-Бейит»
Конфликт в&nbsp;Нагорном Карабахе. В&nbsp;Ереване начались массовые беспорядки Конфликт в Нагорном Карабахе. В Ереване начались массовые беспорядки
Выборы президента. ЦИК не&nbsp;зарегистрировала представителей Адахана Мадумарова Выборы президента. ЦИК не зарегистрировала представителей Адахана Мадумарова
Бизнес
Добро пожаловать в&nbsp;новые сберкассы &laquo;Керемет Банка&raquo; в&nbsp;Нарыне и&nbsp;Оше Добро пожаловать в новые сберкассы «Керемет Банка» в Нарыне и Оше
O!TV стало самым популярным кыргызстанским приложением в&nbsp;категории &laquo;развлечения&raquo; O!TV стало самым популярным кыргызстанским приложением в категории «развлечения»
Официальное заявление ЗАО &laquo;Чаарат Заав&raquo; о&nbsp;возбуждении дела по&nbsp;коррупции Официальное заявление ЗАО «Чаарат Заав» о возбуждении дела по коррупции
Все о&nbsp;школьном питании теперь можно узнать на&nbsp;новом портале tamakash.edu.gov.kg Все о школьном питании теперь можно узнать на новом портале tamakash.edu.gov.kg
11 ноября, среда
20:20
Дочь и внук Назарбаева стали владельцами дома Шерлока Холмса в Лондоне Дочь и внук Назарбаева стали владельцами дома Шерлока Х...
20:00
Загрязнение воздуха в Бишкеке. К вечеру уровень поднялся во всех районах
20:00
Сегодня в рубрике «Официально»
19:47
В милиции не знают, как сын главы Госантимонополии оказался на свободе
19:44
Санитарно-экологическая инспекция оштрафовала бишкекчан, сжигающих листья