COVID-19. Эльвира Сурабалдиева считает, что закрывать тойкана нет смысла

В Кыргызстане не хватает медиков для борьбы с коронавирусом. Об этом на заседании республиканского штаба заявила вице-премьер-министр Эльвира Сурабалдиева.

По ее словам, сейчас потребность в медиках в стране покрыта на 80 процентов.

«Если наступит обострение ситуации, медиков на всех не хватит. Даже если мы еще 10 больниц построим. Мы можем перекрыть город, ввести запрет и посадить всех на карантин, но это не выход. Население тоже должно понимать, что у государства нет возможности помочь каждому гражданину. Лица, находящиеся в группе риска, болеющие хроническими заболеваниями, люди, которым выше 60 лет, должны разделять ответственность с государством. В первую очередь ответственными должны быть госслужащие. Запрещать работу тойкана нет смысла, они не зарабатывают ничего, а их еще и штрафуют», — сказала Эльвира Сурабалдиева.