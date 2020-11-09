Выборы президента. Садык Шер-Нияз намерен участвовать

Садык Шер-Нияз решил выставить свою кандидатуру на предстоящих выборах президента Кыргызстана. Об этом он сообщил в видеообращении, опубликованном на его странице в Facebook. Он отметил, что предпочел бы не заниматься политикой, но иного выхода не видит.

«Сегодня я заявляю о намерении принять участие в президентских выборах. Я всегда думал, что политика — это не та область, где я должен работать. Может, для меня было бы более комфортно, как общественному деятелю, заниматься тем, что я люблю. Но когда уже страна на грани чего-то ужасного, я не смогу стоять в стороне и наблюдать, будто меня это не касается. Да, я буду бороться, да, мне будет нелегко. У меня нет средств. Все мы понимаем, что для победы нужны огромные средства и против нас будет работать налаженная система административного ресурса», — сказал он.

Ранее документы на участие в выборах подали лидер партии «Бутун Кыргызстан» Адахан Мадумаров, автор знаменитого мема «Зима не будет» Арстан Алай, экономист Кубан Чороев, активист Назарбек Нышанов, бывший губернатор Джалал-Абадской области Бектур Асанов, политолог Бакыт Бакетаев, экс-торага Канат Исаев, пенсионер Абдыкаар Сыдыков, лидер политической партии «Улутман» Сазыкбай Турдумалиев и активист Нурлан Мотуев.

В Центризбиркоме напоминают: прием заявлений от претендентов на высший государственный пост в стране продлится до 14 ноября включительно.

Досрочные выборы главы государства назначены на 10 января 2021 года.