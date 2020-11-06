Выборы президента. Омурбек Бабанов отказался от гонки в пользу Садыра Жапарова



Бывший премьер-министр страны Омурбек Бабанов принял решение не участвовать в досрочных президентских выборах. Об этом он заявил сегодня.

По его словам, накануне он встретился с исполняющим обязанности главы государства премьер-министром и обсудил с ним «очень глубокие темы, которые необходимы для развития нашей страны».

«Все мы видим сложную политико-экономическую ситуацию в нашей стране. При этом у нас есть возможность кардинально изменить эту ситуацию. Мы можем ликвидировать все системные проблемы, из-за которых 5 октября у нас произошли народные волнения! Вчера я встретился с Садыром Нургожоевичем. Мы открыто обсудили очень глубокие темы. Я однозначно увидел понимание о том, что свобода и демократия являются ключевой ценностью нашей страны», — пояснил Омурбек Бабанов.

Садыр Нургожоевич не будет повторять ошибки предыдущих правителей и готов к кардинальным переменам. Омурбек Бабанов

Он отметил, что во время встречи также обсуждалась конституционная реформа, что очень важно создать систему сдержек и противовесов между ветвями власти.

«Я принял решение не выдвигать свою кандидатуру на должность президента. Мною принято решение поддержать кандидатуру Садыра Жапарова», — заключил он.