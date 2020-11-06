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Власть

Садыр Жапаров поздравил журналистов с профессиональным праздником

Исполняющий обязанности президента премьер-министр Садыр Жапаров поздравил журналистов и представителей средств массовой информации с Днем информации и печати, который отмечается завтра, 7 ноября.

«На сегодняшний день в мире растет значение журналистики, и нашу повседневную жизнь невозможно представить без потока информации. В этом контексте важные события в жизнедеятельности страны наглядно демонстрируют, что прозрачность СМИ имеет большую значимость на пути Кыргызстана к демократическому развитию. Это связано с тем, что журналисты оказывают сильное влияние на формирование общественного мнения, предоставляя населению прозрачную и беспристрастную информацию. В исторически важные моменты для нашей страны огромен вклад работников пера в поддержание усилий по укреплению социально-экономического и культурно-гуманитарного развития государства. Также стоит отметить, что журналисты четко и ответственно выполнили свои обязанности во время вспышки пандемии коронавирусной инфекции, с которой наша страна столкнулась наряду с мировой общественностью», — говорится в тексте.

Садыр Жапаров надеется, что журналисты продолжат укреплять отношения между властью и народом. «Пусть в нашем вольнолюбивом Кыргызстане всегда будут свобода слова, согласие и взаимопонимание», — отмечается в поздравлении.

Сегодня в государственной резиденции «Ала-Арча» по случаю профессионального праздника пройдет неформальная встреча Садыра Жапарова с журналистами.
Ссылка: https://24.kg/vlast/172186/
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