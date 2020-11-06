Подводные камни конституционной реформы Садыра Жапарова. Мнение юристов

Кыргызстан стоит на пороге конституционной реформы. Поменять Основной закон обещает и. о. президента Садыр Жапаров. Пока это единственный план, объявленный новой властью.
Проект главного документа страны еще не поступил на общественное обсуждение. Но в своих интервью Садыр Жапаров заявляет о переформатировании избирательной системы и усилении президентской власти.
Юристы опасаются, что предлагаемые изменения приведут к диктатуре и узурпации. 24.kg обратилось к экспертам с вопросом, чем может обернуться очередное «обнуление» Конституции для Кыргызстана?
— Я считаю, что те изменения, о которых говорит Садыр Жапаров, могут привести к диктатуре. Еще не началась реформа, а уже сплошь и рядом грубые нарушения норм и процедур. Начнем с того, что сам он, как и. о. президента, не имеет права и полномочий инициировать референдум. Это прерогатива депутатского корпуса, для чего необходим 61 голос, либо граждан.
Кроме того, Садыр Жапаров не скрывает, что хочет вернуть абсолютную президентскую республику, где власть и главы государства, и премьер-министра сосредоточена в одних руках. Но, как показывает опыт зарубежных стран, подобная форма правления — отступ от демократии. Сейчас у нас смешенная форма, и она не позволяет сконцентрировать все полномочия в одних руках.
Самое опасное кроется в идее убрать из Конституции понятие «светскость». Начнется усиление в сторону исламизации, и религиоведы получат возможность вмешиваться в дела государственных институтов. Очень опасный прецедент.Таттыбубу Эргешбаева
Еще один момент, который настораживает, — введение института Народного курултая. Указано, что он будет состоять из глав городских администраций и айыл окмоту. Но это совершенно не демократический принцип формирования. Уже заранее понятно, что этот орган будет полностью подконтролен президентскому аппарату.
— Надо исходить из содержания, а не из определения. В США, к примеру, президентская форма успешно работает. В Кыргызстане же она уперлась в авторитаризм. Но диктатура может появиться и при парламентской, и при смешанной формах. Это важно понимать.
Надо отталкиваться от того, насколько правильно будет избран парламент и хватит ли его представителям политической смелости не допустить диктата президентского института.Нурлан Садыков
Качественный состав будущего парламента будет решающим. Но при учете, что нам предлагается мажоритарная или мажоритарно-пропорциональная система избрания, то многое будет зависеть от того, каким будет Жогорку Кенеш.
Если двухпалатный, то приемлемый вариант, чтобы одна палата избиралась по округам, другая — по партийным спискам. Насколько эффективен будет сокращенный числено однопалатный созыв — прогнозировать сложно.
Но хотелось бы видеть профессионалов, а не крикунов-болтунов, чтобы мы опять не получили состав базаркомов и представителей криминальных кругов через декларационную кампанию.
— Очень сложно давать какие-то оценки, когда не видишь проекта новой Конституции. Пока мы слышим только устные заявления. Но они заставляют насторожиться. Те идеи, которые озвучиваются, о суперпрезидентской республике, о мажоритарно-пропорциональной или мажоритарной системе выборов таят в себе угрозу развития нашей страны и подрыв демократических устоев.
Это все популизм. Не что иное, как пропаганда своих личных целей.Айнура Усупбекова
Другой вопрос — потребность в избрании депутатов-одномандатников. Но в рамках существующей Конституции можно провести подобные выборы, используя преференциальный метод голосования. В любом случае все это нужно обсуждать, причем публично. Никаких кулуарных дискуссий.
Я также считаю популизмом и заявления о сокращении числа депутатов. 120 народных избранников — приемлемый вариант. Любая попытка минимизировать роль парламента приведет к диктатуре.
Корректировки в Конституцию вносить можно, но только если они не направлены на усиление института президента и полномочий главы государства. Да и политики вряд ли поддержат эту инициативу. Установление авторитаризма ставит Кыргызстан в весьма невыгодное положение и на международной арене.
— По моему убеждению, конституционная реформа необходима. Как показала объективная практика, эта Конституция, по которой мы жили 10 лет, не отвечает требованиям всех слоев общества. Поэтому я не вижу ничего крамольного в намерении изменить ее.
Противники говорят, что Основной закон не может постоянно редактироваться. За 30 лет это десятая попытка переписать его. Но забывают об опыте других стран.
В той же Швейцарии, к примеру, Конституция, принятая в 1999 году, менялась 20 раз, в Грузии — 32 раза. Конституция это не священное писание, которое мы не можем переделать. Если Конституция несовершенна, то ее нужно корректировать.
Утверждения о том, что мы отрекаемся от парламентаризма и демократии, считаю несостоятельными. У нас парламентаризма никогда не было. Была сильная вертикаль президентской власти, а Жогорку Кенеш исполнял функции нотариуса. Соответственно, говорить о том, что мы жили в парламентской стране не приходится.
Ответила ли ныне действующая система нормам и требованиям общества? Нет. Были ли избраны самые достойные в парламент? Тоже нет. Партийную систему разрушили, а сам высший законодательный орган страны превратили в бизнес-клуб.
Да, я сторонник партийной системы. Но если выборы будут по одномандатным округам — это неплохо. В Великобритании мажоритарная система.
Наша проблема в низком уровне сознания общества. Просто не научились правильно использовать механизмы, что выборов по партийным спискам, что по округам. Поэтому ищем причины своих бедствий в формах правления или избирательной системе.