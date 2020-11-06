Подводные камни конституционной реформы Садыра Жапарова. Мнение юристов

Кыргызстан стоит на пороге конституционной реформы. Поменять Основной закон обещает и. о. президента Садыр Жапаров. Пока это единственный план, объявленный новой властью.

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Проект главного документа страны еще не поступил на общественное обсуждение. Но в своих интервью Садыр Жапаров заявляет о переформатировании избирательной системы и усилении президентской власти.

Юристы опасаются, что предлагаемые изменения приведут к диктатуре и узурпации. 24.kg обратилось к экспертам с вопросом, чем может обернуться очередное «обнуление» Конституции для Кыргызстана?

1 Таттыбубу Эргешбаева, эксперт по конституционному праву

— Я считаю, что те изменения, о которых говорит Садыр Жапаров, могут привести к диктатуре. Еще не началась реформа, а уже сплошь и рядом грубые нарушения норм и процедур. Начнем с того, что сам он, как и. о. президента, не имеет права и полномочий инициировать референдум. Это прерогатива депутатского корпуса, для чего необходим 61 голос, либо граждан.

Кроме того, Садыр Жапаров не скрывает, что хочет вернуть абсолютную президентскую республику, где власть и главы государства, и премьер-министра сосредоточена в одних руках. Но, как показывает опыт зарубежных стран, подобная форма правления — отступ от демократии. Сейчас у нас смешенная форма, и она не позволяет сконцентрировать все полномочия в одних руках.

Самое опасное кроется в идее убрать из Конституции понятие «светскость». Начнется усиление в сторону исламизации, и религиоведы получат возможность вмешиваться в дела государственных институтов. Очень опасный прецедент. Таттыбубу Эргешбаева

Еще один момент, который настораживает, — введение института Народного курултая. Указано, что он будет состоять из глав городских администраций и айыл окмоту. Но это совершенно не демократический принцип формирования. Уже заранее понятно, что этот орган будет полностью подконтролен президентскому аппарату.

2 Нурлан Садыков, директор Института конституционной политики

— Надо исходить из содержания, а не из определения. В США, к примеру, президентская форма успешно работает. В Кыргызстане же она уперлась в авторитаризм. Но диктатура может появиться и при парламентской, и при смешанной формах. Это важно понимать.

Надо отталкиваться от того, насколько правильно будет избран парламент и хватит ли его представителям политической смелости не допустить диктата президентского института. Нурлан Садыков

Качественный состав будущего парламента будет решающим. Но при учете, что нам предлагается мажоритарная или мажоритарно-пропорциональная система избрания, то многое будет зависеть от того, каким будет Жогорку Кенеш.

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Если двухпалатный, то приемлемый вариант, чтобы одна палата избиралась по округам, другая — по партийным спискам. Насколько эффективен будет сокращенный числено однопалатный созыв — прогнозировать сложно.

Но хотелось бы видеть профессионалов, а не крикунов-болтунов, чтобы мы опять не получили состав базаркомов и представителей криминальных кругов через декларационную кампанию.

3 Айнура Усупбекова, эксперт по избирательному праву

— Очень сложно давать какие-то оценки, когда не видишь проекта новой Конституции. Пока мы слышим только устные заявления. Но они заставляют насторожиться. Те идеи, которые озвучиваются, о суперпрезидентской республике, о мажоритарно-пропорциональной или мажоритарной системе выборов таят в себе угрозу развития нашей страны и подрыв демократических устоев.

Это все популизм. Не что иное, как пропаганда своих личных целей. Айнура Усупбекова

Другой вопрос — потребность в избрании депутатов-одномандатников. Но в рамках существующей Конституции можно провести подобные выборы, используя преференциальный метод голосования. В любом случае все это нужно обсуждать, причем публично. Никаких кулуарных дискуссий.

Я также считаю популизмом и заявления о сокращении числа депутатов. 120 народных избранников — приемлемый вариант. Любая попытка минимизировать роль парламента приведет к диктатуре.

Корректировки в Конституцию вносить можно, но только если они не направлены на усиление института президента и полномочий главы государства. Да и политики вряд ли поддержат эту инициативу. Установление авторитаризма ставит Кыргызстан в весьма невыгодное положение и на международной арене.

4 Медер Алиев, юрист

— По моему убеждению, конституционная реформа необходима. Как показала объективная практика, эта Конституция, по которой мы жили 10 лет, не отвечает требованиям всех слоев общества. Поэтому я не вижу ничего крамольного в намерении изменить ее.

Противники говорят, что Основной закон не может постоянно редактироваться. За 30 лет это десятая попытка переписать его. Но забывают об опыте других стран.

В той же Швейцарии, к примеру, Конституция, принятая в 1999 году, менялась 20 раз, в Грузии — 32 раза. Конституция это не священное писание, которое мы не можем переделать. Если Конституция несовершенна, то ее нужно корректировать.

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Утверждения о том, что мы отрекаемся от парламентаризма и демократии, считаю несостоятельными. У нас парламентаризма никогда не было. Была сильная вертикаль президентской власти, а Жогорку Кенеш исполнял функции нотариуса. Соответственно, говорить о том, что мы жили в парламентской стране не приходится.

Ответила ли ныне действующая система нормам и требованиям общества? Нет. Были ли избраны самые достойные в парламент? Тоже нет. Партийную систему разрушили, а сам высший законодательный орган страны превратили в бизнес-клуб.

Да, я сторонник партийной системы. Но если выборы будут по одномандатным округам — это неплохо. В Великобритании мажоритарная система.

Наша проблема в низком уровне сознания общества. Просто не научились правильно использовать механизмы, что выборов по партийным спискам, что по округам. Поэтому ищем причины своих бедствий в формах правления или избирательной системе.