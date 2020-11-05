Садыр Жапаров и договор о лобби интересов на $1 миллион: ответ пресс-секретаря

Всего через две недели после прихода к власти исполняющий обязанности президента Кыргызстана Садыр Жапаров уже подписал договор о лоббировании интересов республики на сумму $1 миллион с целью получения международной помощи в связи с экономическим кризисом, который способствовал свержению его предшественника. Об этом ранее сообщило издание ForeignLobby.com.

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Уточнялось, что аппарат главы государства подписал контракт с бывшим офицером израильской военной разведки Ари Бен-Менаше 30 октября.

Пресс-секретарь исполняющего обязанности президента Галина Байтерек прокомментировала 24.kg появившуюся информацию об оплате лоббирования интересов.

«Садыр Жапаров не имеет никакого отношения к данному документу», — заявила Галина Байтерек.

«Согласно нашему законодательству, государство не регулирует договорные отношения частных компаний. Соответственно, не может быть и речи о подписании такого рода соглашений со стороны главы государства. Лица, подписавшие его, могли прикрыться именем Садыра Жапарова. Иначе говоря, и. о. президента не имеет никакого отношения к данному документу», — отметила Галина Байтерек.

Она подчеркнула, что подобные вбросы могут быть связаны с приближающимися президентскими выборами в стране с целью очернения того или иного лица.

Согласно документам, Dickens & Madson уже получила половину согласованной суммы.

Как подчеркивает издание, Dickens & Madson предпримет попытки получить от США «материальную помощь для борьбы с пандемией COVID-19 и ее экономическими последствиями». Договор включает в себя организацию встреч Садыра Жапарова с «высокопоставленными должностными лицами США» в «короткие сроки», чтобы попытаться разработать соглашения об «отношениях в сфере безопасности и экономическом сотрудничестве», а также о финансировании для погашения долга.

Заказчиком выступает Абдыманап Карчыгаев, исполнителем — канадская компания Dickens & Madson Canada. Документ опубликован на официальном сайте Министерства юстиции США.

В нем утверждается, что Dickens & Madson Canada уже получила $500 тысяч.

Договор подписали представитель компании Dickens & Madson Canada Ари Бен-Менаше, а от имени и. о. президента Кыргызстана Абдыманап Карчыгаев. На документе стоит печать аграрно-промышленной корпорации «Ренессанс».

ОсОО «Ренессанс» занимается растениеводством и животноводством и располагается в жилмассиве «Ак-Ордо». Руководитель Алтынбек Абдыманапович Карчыгаев. Последние три года компания не платила налогов. Среди учредителей ОсОО числятся Абдыманам кызы Кумушай, Кайрадбек Абдыманапович Карчыгаев и Алтынбек Абдыманапович Карчыгаев.