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Власть

«Возмущения» в системе. Из-за чего в Бишкеке произошло отключение электричества

На ТЭЦ Бишкека прошло совещание вице-премьер-министра Равшана Сабирова с руководителями предприятий энергетического сектора, посвященное недавнему массовому отключению электричества в столице. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.

По ее данным, генеральный директор ОАО «Электрические станции» Жолдошбек Ачикеев отметил, что на данный момент ситуация на ТЭЦ стабильная, ежедневно по графику поступает 5 тысяч тонн угля, проблем с мазутом нет, проводятся плановые ремонтные и реконструкционные работы.

29 октября в 13.08 произошли «возмущения» в системе. Развитие аварии предотвратила система автоматической защиты оборудования ТЭЦ. Персонал действовал в соответствии с инструкциями.

Жолдошбек Ачикеев

По версии гендиректора, причиной внештатной ситуации стало замыкание в кабельной ветке 110 кВ, относящейся к распределительной компании «Северэлектро».

Однако первый заместитель гендиректора ОАО «Северэлектро» Темиркул Дайыров заявил, что кабельная линия 110 кВ в данном происшествии ни при чем. По его словам, результаты испытаний показали, что кабельная линия соответствует техническим нормам.

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Работники ТЭЦ пожаловались на низкое качество угля, поставляемого с месторождения Кара-Кече. В частности, директор предприятия Андрей Воропаев отметил, что несоответствие угля нормам по влажности и зольности приводит к повышению расхода газа.

Вице-премьер-министр поручил комиссии в составе представителей Госкомитета промышленности, энергетики и недропользования, Госкомитета национальной безопасности и Госинспекции по экологической и технической безопасности в трехдневный срок установить виновных в инциденте 29 октября.

«В случае выявления интриг и саботажа будут приняты строгие меры», — заключил Равшан Сабиров.
Ссылка: https://24.kg/vlast/171742/
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