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Власть

Бюрократия, коррупция, хаос, пандемия. Как будет решать проблемы Садыр Жапаров

Исполняющий обязанности президента премьер-министр Садыр Жапаров во время рабочей поездки в Баткенскую область сегодня встретился с местным активом и общественностью. Он рассказал об общественно-политической ситуации в стране и объяснил, почему отправился в первую очередь в этот регион.

«Есть две основные причины, по которым Баткенская область стала первой, которую я посетил с рабочим визитом. Я хотел почтить память героев-баткенцев и отдать дань уважения уважаемому сыну кыргызского народа Исхаку Раззакову. Моя нынешняя судьба, цели и принципы работы близки идеям Исхака Раззакова. Он пытался восстановить экономику и систему управления страной, разрушенную в годы войны. Мы сейчас тоже находимся в тяжелой ситуации — дефицит бюджета после пандемии, чрезмерная бюрократия и коррупция в системе государственного управления, хаос в парламентской и партийной системах. Но я готов бороться с этим. Мне нужна ваша поддержка. Только при помощи широкой общественности моя борьба даст результаты», — сказал Садыр Жапаров.

Он также коснулся проблем, связанных с приграничными территориями, и сообщил, что дал ряд поручений ГКНБ принять срочные меры по их решению.

Рассматривается вопрос о передаче Государственной пограничной службы в ведение ГКНБ.

«Необходимо решить все приграничные вопросы», — подчеркнул Садыр Жапаров.

«Баткенский рис, цветок Айгуль и абрикосы должны стать мировым брендом. Для этого необходимы внедрение кластерной системы, строительство перерабатывающих предприятий, улучшение инфраструктурных объектов и повышение качества туристических услуг. Баткенская область должна стать процветающим регионом. Мы приложим все усилия для этого», — пообещал он.
Ссылка: https://24.kg/vlast/171675/
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