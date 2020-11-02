12:13
USD 81.80
EUR 95.48
RUB 1.03
Власть

Два года бюрократии. Образовательный комплекс для сирот наконец будет открыт

В Чуйской области на баланс Минобразования передан образовательный комплекс, построенный спонсорами. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.

По ее данным, в 2018 году благотворительный фонд «Ас-Салам» за счет спонсоров из Кувейта построил образовательный комплекс в селе Токбай Сокулукского района.

Изначально предполагалось, что в нем будут обучаться дети-сироты. Но в течение двух лет комплекс не удавалось передать государству в силу разных бюрократических причин.

В пресс-службе отметили, что несколько дней назад директор фонда «Ас-Салам» Нурмухамед Минбаев обратился к исполняющему обязанности президента премьер-министру Садыру Жапарову с проблемой. Вопрос был оперативно решен.

Нурмухамед Минбаев сообщил, что на строительство привлечено $2 миллиона, в том числе приобретено уникальное оборудование на $400 тысяч.

В состав комплекса входит общежитие на 250 мест, фельдшерско-акушерский пункт, учебный комплекс с оборудованными швейным и мебельным цехами, компьютерный класс, библиотека и котельная. Со стороны Кызыл-Туйского айыл окмоту выделен земельный участок.

Предполагается, что в ближайшем будущем комплекс будет использоваться в качестве профессионально-технического образовательного учреждения.
Ссылка: https://24.kg/vlast/171574/
просмотров: 259
Версия для печати
Материалы по теме
Преподаватель университета имени Арабаева пожаловался на невыплату зарплаты
Как вывести вузы из черного списка, обсудили министр образования и посол ИРП
Новый министр образования о моральной деградации общества и идеальной системе
Минобразования хочет сократить количество отчетных документов для учителей
В школах, где нет кабельного интернета, установят «Илимбоксы»
Давление на учителей и равнодушие Минобразования. Что происходит в школе «Ариэл»
Студентам педагогических специальностей вдвое повысили стипендии
Кыргызстан и Венгрия будут проводить совместные научные исследования
С 6 октября ученики 1-6-х классов переходят на традиционную форму обучения
Правительство одобрило Национальную рамку квалификаций. В ней девять уровней
Популярные новости
Советник Садыра Жапарова скрыл в&nbsp;своих декларациях крупную недвижимость Советник Садыра Жапарова скрыл в своих декларациях крупную недвижимость
Садыр Жапаров признал и&nbsp;объяснил свои кадровые ошибки Садыр Жапаров признал и объяснил свои кадровые ошибки
Конституционная реформа Жапарова&nbsp;&mdash; узурпация власти и&nbsp;удар по&nbsp;имиджу Кыргызстана Конституционная реформа Жапарова — узурпация власти и удар по имиджу Кыргызстана
У&nbsp;и.&nbsp;о. президента Садыра Жапарова появился пресс-секретарь У и. о. президента Садыра Жапарова появился пресс-секретарь
Бизнес
Успешная история трансплантации почки в&nbsp;Acıbadem Успешная история трансплантации почки в Acıbadem
Профилактика инфаркта миокарда. Катастрофу можно предотвратить Профилактика инфаркта миокарда. Катастрофу можно предотвратить
Миллионы подарков под крышкой! MegaCom и&nbsp;Coca-Cola продлевают акцию до&nbsp;1&nbsp;декабря Миллионы подарков под крышкой! MegaCom и Coca-Cola продлевают акцию до 1 декабря
MegaCom продлевает подключение к&nbsp;тарифам для школьников и&nbsp;студентов MegaCom продлевает подключение к тарифам для школьников и студентов
2 ноября, понедельник
12:10
Угольное месторождение Кара-Кече возобновило работу. Сотрудники сдали ПЦР-тест Угольное месторождение Кара-Кече возобновило работу. Со...
12:01
Вторая волна COVID-19. Кыргызстанцев скоро некому будет лечить
11:57
В мэрии Бишкека продолжаются кадровые перестановки. Сменились акимы
11:53
Конституционная палата приняла к рассмотрению заявление партии «Реформа»
11:38
ГНС лоббировала интересы фирмы-монополиста, занимающейся производством алкоголя