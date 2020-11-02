Два года бюрократии. Образовательный комплекс для сирот наконец будет открыт

В Чуйской области на баланс Минобразования передан образовательный комплекс, построенный спонсорами. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.

По ее данным, в 2018 году благотворительный фонд «Ас-Салам» за счет спонсоров из Кувейта построил образовательный комплекс в селе Токбай Сокулукского района.

Изначально предполагалось, что в нем будут обучаться дети-сироты. Но в течение двух лет комплекс не удавалось передать государству в силу разных бюрократических причин.

В пресс-службе отметили, что несколько дней назад директор фонда «Ас-Салам» Нурмухамед Минбаев обратился к исполняющему обязанности президента премьер-министру Садыру Жапарову с проблемой. Вопрос был оперативно решен.

Нурмухамед Минбаев сообщил, что на строительство привлечено $2 миллиона, в том числе приобретено уникальное оборудование на $400 тысяч.

В состав комплекса входит общежитие на 250 мест, фельдшерско-акушерский пункт, учебный комплекс с оборудованными швейным и мебельным цехами, компьютерный класс, библиотека и котельная. Со стороны Кызыл-Туйского айыл окмоту выделен земельный участок.

Предполагается, что в ближайшем будущем комплекс будет использоваться в качестве профессионально-технического образовательного учреждения.