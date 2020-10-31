Советник Садыра Жапарова скрыл в своих декларациях крупную недвижимость

Бывший министр иностранных дел, советник исполняющего обязанности президента Чингиз Айдарбеков не указал в своих налоговых декларациях крупную недвижимость. Об этом 24.kg сообщили собственные источники.

Уточняется, что Чингиз Айдарбеков 13 мая 2016 года подписал договор долевого участия в строительстве жилого комплекса с ОсОО «Марка строй». Он купил квартиру в элитном доме в районе ВДНХ общей площадью 167 квадратных метров. 18 июля 2018-го Чингиз Айдарбеков подписал договор долевого участия на приобретение нежилого коммерческого помещения на первом этаже указанного жилого дома общей площадью 30 квадратных метров по адресу: улица Самойленко, 4в.

«При этом в его налоговых декларациях с 2015 по 2019 год отсутствуют сведения об этой недвижимости и финансовых обязательствах. Владелец строительной компании, где бывший глава МИД купил квартиру, — Максат Жолдошбеков. Его брат Манас Жолдошбеков сейчас работает в ведомстве. Чингиз Айдарбеков не указал недвижимость в налоговой декларации в нарушение закона», — сказали редакции.