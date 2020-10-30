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Власть

Пограничники перешли на усиленное несение службы. По поручению Садыра Жапарова

Подразделения Государственной пограничной службы Кыргызстана перешли на усиленное несение службы по всему периметру государственной границы. Об этом сегодня сообщила пресс-служба ГПС. Уточняется, что соответствующее распоряжение дал и. о. президента премьер-министр Садыр Жапаров.

«Усиление введено с 20.00 29 октября. ГПС также усилит взаимодействие с пограничными ведомствами сопредельных государств по вопросам обмена информацией, представляющей взаимный интерес, и проведения совместных мероприятий по охране госграницы», — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что в настоящее время руководство проводит оперативно-полевые поездки по республике с целью доведения до личного состава задач по организации и охране государственной границы.

В сообщении пресс-службы не сообщаются причины, по которым госграницы переведены на усиленный режим охраны.  
Ссылка: https://24.kg/vlast/171395/
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