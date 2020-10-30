Пограничники перешли на усиленное несение службы. По поручению Садыра Жапарова

Подразделения Государственной пограничной службы Кыргызстана перешли на усиленное несение службы по всему периметру государственной границы. Об этом сегодня сообщила пресс-служба ГПС. Уточняется, что соответствующее распоряжение дал и. о. президента премьер-министр Садыр Жапаров.

«Усиление введено с 20.00 29 октября. ГПС также усилит взаимодействие с пограничными ведомствами сопредельных государств по вопросам обмена информацией, представляющей взаимный интерес, и проведения совместных мероприятий по охране госграницы», — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что в настоящее время руководство проводит оперативно-полевые поездки по республике с целью доведения до личного состава задач по организации и охране государственной границы.

В сообщении пресс-службы не сообщаются причины, по которым госграницы переведены на усиленный режим охраны.