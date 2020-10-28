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Власть
Сюжет: Выборы президента - 2021

Заявление члена ЦИК о досрочном прекращении полномочий депутаты удовлетворили

Парламент удовлетворил заявление члена ЦИК Атыр Абдрахматовой о досрочном прекращении полномочий.

Депутаты проголосовали единогласно. Уточняется, что заявление об отзыве членов ЦИК, назначенных по президентской квоте, — Нуржан Шайлдабековой, Бахтияра Кадырова, Абдыжапара Бекматова, Гульнары Баатыровой и Алмаза Асаналиева Жогорку Кенеш не рассматривал.

Отметим, распускать сейчас состав ЦИК нельзя, так как началась предвыборная кампания в рамках досрочных президентских выборов, которые состоятся 10 января 2021 года.
Ссылка: https://24.kg/vlast/171063/
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