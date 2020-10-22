15:11
USD 80.80
EUR 95.74
RUB 1.05
Власть
Сюжет: Выборы — 2020

В Кыргызстане выборы президента и Жогорку Кенеша могут перенести

В Кыргызстане выборы президента и депутатов Жогорку Кенеша могут перенести. Об этом журналистам сообщил депутат Алтынбек Сулайманов.

Читайте по теме
Жогорку Кенеш в первом чтении принял поправки в закон о выборах

По его словам, выборы могут отложить на два-три месяца.

«Проект внесения изменений в Конституцию поступил в ЖК, но я сам его не видел. Сегодня мы рассмотрим законопроект о внесении изменений в избирательное законодательство. Его приняли в первом чтении, сегодня рассмотрят фракции, комитеты, а затем вынесем на обсуждение парламента», — сказал Алтынбек Сулайманов.

Вчера Жогорку Кенеш в первом чтении принял поправки в закон о выборах. За проголосовали 83 депутата.
Ссылка: https://24.kg/vlast/170348/
просмотров: 2239
Версия для печати
Материалы по теме
Партии «Биримдик» и «Мекеним Кыргызстан» смогут участвовать в повторных выборах
Жогорку Кенеш в первом чтении принял поправки в закон о выборах
МВД: Членов ЦИК вызывали в качестве свидетелей по делу о массовых беспорядках
Членам ЦИК пригрозили: доставят в МВД принудительно с нарядом милиции
Глава аппарата правительства предлагает распустить состав ЦИК
Заседание парламента запланировано на 21 октября: депутаты назначат дату выборов
От выборов до отставки. Как долго продержались президенты в условиях протестов
Снизить избирательный порог и залог. В ЖК поддержали поправки в закон о выборах
Внеочередные выборы президента Кыргызстана могут пройти 17 января
Партия «Кыргызстан» не будет оспаривать решение ЦИК об отмене итогов выборов
Популярные новости
Согласны&nbsp;ли вы&nbsp;с&nbsp;тем, что Сооронбай Жээнбеков получил льготы и&nbsp;привилегии? Опрос Согласны ли вы с тем, что Сооронбай Жээнбеков получил льготы и привилегии? Опрос
Садыр Жапаров объяснил, почему Райымбека Матраимова нельзя сажать в&nbsp;тюрьму Садыр Жапаров объяснил, почему Райымбека Матраимова нельзя сажать в тюрьму
Садыр Жапаров рассказал, будет&nbsp;ли он&nbsp;участвовать в&nbsp;президентских выборах Садыр Жапаров рассказал, будет ли он участвовать в президентских выборах
Льготы и&nbsp;привилегии. Что получает Сооронбай Жээнбеков в&nbsp;статусе экс-президента Льготы и привилегии. Что получает Сооронбай Жээнбеков в статусе экс-президента
Бизнес
Премьера! Наш соотечественник Нурбек Эген снял сериал о&nbsp;легендарном Шерлоке Премьера! Наш соотечественник Нурбек Эген снял сериал о легендарном Шерлоке
MegaCom увеличивает мощность и&nbsp;охват сети&nbsp;4G MegaCom увеличивает мощность и охват сети 4G
&laquo;БАКАЙ БАНК&raquo;: Сняты ограничения на&nbsp;отправку переводов за&nbsp;границу «БАКАЙ БАНК»: Сняты ограничения на отправку переводов за границу
В&nbsp;чем важность витамина&nbsp;Д и&nbsp;где его брать осенью и&nbsp;зимой? В чем важность витамина Д и где его брать осенью и зимой?
22 октября, четверг
15:05
Талант Мамытов об инициативе переноса сроков выборов в ЖК и президентских Талант Мамытов об инициативе переноса сроков выборов в ...
14:47
Выборы-2020. Еще три партии заявили об участии в гонке
14:45
Госдеп США предложил $1 миллион за информацию о преступной сети Камчи Кольбаева
14:39
Акжолтой Бекболотов назначен директором киностудии «Кыргызфильм» имени Океева
14:29
В Кыргызстане выборы президента и Жогорку Кенеша могут перенести