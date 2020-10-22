В Кыргызстане выборы президента и Жогорку Кенеша могут перенести

В Кыргызстане выборы президента и депутатов Жогорку Кенеша могут перенести. Об этом журналистам сообщил депутат Алтынбек Сулайманов.

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По его словам, выборы могут отложить на два-три месяца.

«Проект внесения изменений в Конституцию поступил в ЖК, но я сам его не видел. Сегодня мы рассмотрим законопроект о внесении изменений в избирательное законодательство. Его приняли в первом чтении, сегодня рассмотрят фракции, комитеты, а затем вынесем на обсуждение парламента», — сказал Алтынбек Сулайманов.

Вчера Жогорку Кенеш в первом чтении принял поправки в закон о выборах. За проголосовали 83 депутата.