Эркинбек Чодуев освобожден от должности министра сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации. Об этом сообщили в пресс-службе аппарата президента.
По ее данным, и. о. главы государства премьер-министр Садыр Жапаров подписал указ, согласно которому принята отставка Эркинбека Чодуева.
Отмечается, что в отставку он подал сам, добровольно.
Эркинбек Чодуев возглавлял ведомство с 30 мая 2019 года.
По некоторым данным, Садыр Жапаров представит в Жогорку Кенеш кандидатуру Тилека Токтогазиева на должность министра сельского хозяйства.