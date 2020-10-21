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Власть

Эркинбек Чодуев освобожден от должности министра сельского хозяйства

Эркинбек Чодуев освобожден от должности министра сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации. Об этом сообщили в пресс-службе аппарата президента.

По ее данным, и. о. главы государства премьер-министр Садыр Жапаров подписал указ, согласно которому принята отставка Эркинбека Чодуева.

Отмечается, что в отставку он подал сам, добровольно.

Эркинбек Чодуев возглавлял ведомство с 30 мая 2019 года.

По некоторым данным, Садыр Жапаров представит в Жогорку Кенеш кандидатуру Тилека Токтогазиева на должность министра сельского хозяйства.
Ссылка: https://24.kg/vlast/170197/
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