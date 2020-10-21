Верните деньги добровольно. Садыр Жапаров объявил экономическую амнистию

«Предоставленными мне полномочиями я официально объявляю экономическую амнистию», — заявил в своем обращении и. о. президента премьер-министр Садыр Жапаров.

По его словам, сейчас на все ветви государственной власти возлагаются огромные задачи. Сам Садыр Жапаров исполняет обязанности и главы государства, и премьер-министра.

При этом глава кабмина решил провести эконономическую амнистию, чтобы пополнить государственный бюджет, в том числе изыскать дополнительные ресурсы, возвратить капиталы, ранее незаконно вывезенные за пределы нашего государства, в том числе в оффшорные зоны, вывести теневые ресурсы бизнес-сообщества в правовое русло.

Кроме того, он хочет за счет амнистии создать равные условия для всех субъектов предпринимательства, достичь положительных макроэкономических показателей, изыскать необходимые средства для поддержания экономики страны в кратчайшие сроки и обеспечить выплаты внешнего долга.

Садыр Жапаров уверен, что за последние 30 лет в таких отраслях, как энергетика, таможенная и налоговая службы, лекарственное обеспечение, выдача лицензии, недропользование и других, процветали системные коррупционные схемы.

«В этой связи коррупционерам, организовавшим преступные схемы, наживавшимся на простом народе, обворовывая его; бывшим чиновникам, которые сидят в долях различных компаний; чиновникам, которые путем рейдерского захвата незаконно овладели акциями крупных предприятий; предпринимателям, которые уклоняются от уплаты налогов; отдельным чиновникам, которые замешаны в нарушении действующего законодательства либо оказывающим содействие в совершении указанных деяний; руководителям министерств и ведомств; таможенникам и финансистам, даю 30 дней. Я хочу, чтобы сами все раскрыли и предоставили реальные сведения об имеющихся фактах», — заявил он.

Все, что было нажито вами, я требую вернуть в государственную казну! Садыр Жапаров

Он потребовал добровольно возместить каждую копейку, незаконно полученную от государства, а также раскрыть и предоставить сведения о своем скрытом имуществе и капитале.

«Больше ничего не надо! Пока я даю вам время и возможность. В короткие сроки будет подготовлена правовая база для экономической амнистии и легализации денежных средств, движимого и недвижимого имущества. Если вы не воспользуетесь данной возможностью и проигнорируете экономическую амнистию, будут приняты самые строгие меры в соответствии с законом», — предупредил премьер.

«Я вам это обещаю, мы установим имущество, капитал каждого из вас, где бы они ни находились. Напомню, что экономическая амнистия будет применена всего один раз, другой возможности не будет. Поэтому вам следует хорошенько подумать и воспользоваться этой возможностью. Узаконить свой капитал и нажитое имущество для уплаты налогов по ним. Делайте внутренние инвестиции. Возвращайте и вложите деньги в нашу экономику. Гарантирую неприкосновенность заявленного имущества и доходов. Освобождение от всех видов наказаний. При добровольном декларировании имущества и доходов будет соблюдаться конфиденциальность», — заключил он.