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Власть

Оговорился. Камчыбек Ташиев назвал бандитов уважаемыми

Ни один криминальный авторитет не должен езить на двух-трех «лексусах». Об этом на пресс-конференции заявил председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев.

По его словам, борьба с бандитизмом будет продолжаться в жесткой форме.

«Никто никого не будет теперь крышевать. Уважаемый бизнес, пожалуйста, поднимитесь, дайте нам информацию. Если кто-то где-то будет кого-то крышевать или давить, мы будем наказывать всех, вне зависимости от должности», — сказал Камчыбек Ташиев.

Он добавил, что если вор в законе Камчи Кольбаев будет нарушать закон, то будет наказан и посажен.

«Уважаемые бандиты, вам дается очень мало времени — или вы живете по закону, или идите сами в камеру, или выезжайте из нашего государства. Теперь страна не будет бандитской и коррупционной», — заметил Камчыбек Ташиев.
Ссылка: https://24.kg/vlast/169675/
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