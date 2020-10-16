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Власть

Садыр Жапаров рассказал, когда пройдут следующие выборы президента

В государственной резиденции «Ала-Арча» проходит внеочередное заседание парламента.

Премьер-министр Садыр Жапаров заявил, что следующие выборы президента страны должны пройти не позднее 90 дней с момента сложения полномочий главы государства.

«Мы никогда не будем выходить за рамки закона. На следующей неделе мы скажем, когда пройдут выборы президента. Они должны состояться до 10 января. В части парламентских выборов требуют одномандатную систему выборов, но по Конституции у нас сейчас выборы проходят по партийным спискам. Для того чтобы это реализовать, нам нужно провести конституционную реформу. Я думаю, что ее проводить нужно, когда придет новый парламент. Я также считаю, что количество депутатов нужно снизить до 70-90 человек. Я думаю, мы обсудим все вопросы со спикером и лидерами фракций», — сказал Садыр Жапаров.
Ссылка: https://24.kg/vlast/169560/
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