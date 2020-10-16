Садыр Жапаров считает, что власть поменялась мирным и законным путем

Исполняющий обязанности президента Садыр Жапаров поблагодарил дружинников за обеспечение общественного порядка в Бишкеке. Об этом он заявил сегодня на заседании парламента.

По его словам, общественно-политические события, которые произошли в последние дни, — это не госпереворот.

«Если бы мы не пытались стабилизировать ситуацию 5-6 октября, то здесь бы не сидели. К счастью, не было мародерства и захватов частной собственности. Не было революции. Власть поменялась мирным, законным путем», — заявил Садыр Жапаров.



Он добавил, что готов направить все силы, чтобы выполнять полномочия, которые ему переданы.

Он намерен через несколько часов обратиться к народу Кыргызстана.